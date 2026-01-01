Implementează Apache DevLake cu instalare printr-un singur click.
Platformă open-source care agregă date de la peste 60 de instrumente de dezvoltare pentru a calcula metricile DORA și a vizualiza performanța echipei de inginerie.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache DevLake
Apache DevLake este o platformă open-source de analiză inginerească ce consolidează date din trackere de probleme, gazde de cod sursă, pipeline-uri CI/CD și instrumente de gestionare a incidentelor într-un data lake unificat. Echipele conectează GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty și zeci de alte surse pentru a calcula automat metricile DORA — frecvența implementărilor, timpul de execuție pentru modificări, rata de eșec a modificărilor și timpul mediu de recuperare — alături de tablouri de bord Grafana care vizualizează performanța echipei în timp.
Auto-găzduirea DevLake păstrează toate telemetriile inginerești și credențialele de integrare pe infrastructura pe care o controlezi. Fiecare token API și conexiune OAuth este criptată în repaus folosind o cheie pe care o deții, iar toate metricile sunt stocate într-o bază de date MySQL pe serverul tău — nicio dată nu părăsește mediul tău către un serviciu de analiză terță parte.
Funcționalități cheie ale Apache DevLake
Metricile DORA
Calculează automat frecvența implementărilor, timpul de execuție pentru modificări, rata de eșec a modificărilor și timpul mediu de recuperare din instrumentele conectate — fără a fi necesară colectarea manuală a datelor.
Panouri de bord pre-construite
Tablourile de bord Grafana gata de utilizare vizualizează metricile DORA, timpul ciclului PR, vechimea erorilor și starea de sănătate a pipeline-ului de implementare fără nicio configurare după instalare.
60+ plugin-uri pentru surse de date
Conectorii predefiniți pentru GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube și altele aduc toate datele de inginerie într-un singur loc.
Metrici SQL personalizate
Interoghează lacul de date normalizat cu SQL simplu pentru a defini metrici specifice echipei, filtre și tablouri de bord personalizate, dincolo de vizualizările DORA încorporate.
Stocare criptată de acreditări
Toate token-urile API și cheile OAuth sunt criptate în repaus folosind o cheie generată automat, stocată exclusiv în baza ta de date MySQL auto-găzduită.
De ce să rulezi Apache DevLake pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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