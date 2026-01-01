Apache DevLake este o platformă open-source de analiză inginerească ce consolidează date din trackere de probleme, gazde de cod sursă, pipeline-uri CI/CD și instrumente de gestionare a incidentelor într-un data lake unificat. Echipele conectează GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty și zeci de alte surse pentru a calcula automat metricile DORA — frecvența implementărilor, timpul de execuție pentru modificări, rata de eșec a modificărilor și timpul mediu de recuperare — alături de tablouri de bord Grafana care vizualizează performanța echipei în timp.

Auto-găzduirea DevLake păstrează toate telemetriile inginerești și credențialele de integrare pe infrastructura pe care o controlezi. Fiecare token API și conexiune OAuth este criptată în repaus folosind o cheie pe care o deții, iar toate metricile sunt stocate într-o bază de date MySQL pe serverul tău — nicio dată nu părăsește mediul tău către un serviciu de analiză terță parte.