Implementează Prometheus printr-o instalare cu un singur click.
Setul de instrumente de monitorizare open-source, recunoscut de CNCF, care a devenit standardul industriei pentru colectarea metricilor cloud-native și alertare.
Alege un plan VPS pentru Prometheus
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Prometheus
Prometheus colectează valori metrice de tip serie de timp din infrastructura și aplicațiile tale printr-un model HTTP bazat pe pull, le stochează într-un TSDB local eficient și expune PromQL — un limbaj de interogare puternic pentru segmentarea, agregarea și alertarea oricărei valori metrice. Absolvit de la CNCF alături de Kubernetes, este fundația de monitorizare aleasă de echipele DevOps de la companii precum GitLab, DigitalOcean și Uber.
Rularea Prometheus pe propriul tău VPS îți oferă ingestie nelimitată de valori metrice la un cost fix, control deplin asupra intervalelor de extragere și a perioadelor de retenție, și integrare nativă cu Grafana, Alertmanager și sute de exportatori din comunitate — fără costuri cloud per valoare metrică sau restricții de eșantionare a datelor.
Funcționalități cheie ale Prometheus
Limbaj de interogare PromQL
Un limbaj de interogare funcțional flexibil îți permite să agregi, să transformi și să primești alerte pentru orice combinație de metrici din întreaga ta infrastructură în timp real.
Colecție bazată pe extragere
Prometheus colectează metrici de la puncte finale HTTP conform unui program configurabil, facilitând adăugarea de noi ținte fără a modifica aplicația monitorizată.
Descoperirea Serviciilor
Integrările native cu Kubernetes, Consul, EC2 și altele descoperă și monitorizează automat servicii noi pe măsură ce acestea sunt lansate, fără configurare manuală.
Reguli de alertare
Definește reguli de alertă bazate pe praguri și tendințe care rutează notificările prin Alertmanager către Slack, PagerDuty, email sau orice punct final webhook.
Integrare Grafana
Prometheus este sursa de date implicită pentru Grafana, permițând tablouri de bord bogate, hărți termice și vizualizarea tuturor metricilor tale cu o configurare minimă.
De ce să rulezi Prometheus pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare