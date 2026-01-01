Implementează Remark42 cu un singur click.
Motor de comentarii open-source axat pe confidențialitate pentru bloguri și site-uri web — o alternativă ușoară, auto-găzduită, la Disqus.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Remark42
Remark42 este un motor de comentarii ușor, open-source, pentru bloguri și site-uri web, conceput ca o alternativă care respectă confidențialitatea la Disqus, Facebook Comments și alte platforme comerciale de comentarii. Scris în Go pentru un consum redus de memorie și concurență ridicată, se integrează printr-un singur fragment JavaScript pe orice site web — HTML static, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js sau orice alt framework — pentru a adăuga discuții în fir fără a urmări vizitatorii sau a afișa reclame.
Găzduirea proprie a Remark42 pe VPS-ul tău păstrează fiecare comentariu, vot și cont al cititorilor în infrastructura ta, în loc să fie extrase de un SaaS terț pentru date de publicitate. Stiva compactă rulează într-un singur container cu stocare BoltDB încorporată — nu este necesară o bază de date sau un cache separat.
Funcționalități cheie ale Remark42
Simplu de încorporat
Introdu un singur fragment de cod JavaScript în orice site web pentru a adăuga comentarii înlănțuite — funcționează cu site-uri statice, bloguri și orice framework care permite HTML personalizat.
OAuth multi-furnizor
Vizitatorii se conectează cu Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, sau prin autentificare anonimă ori prin link de email.
Axat pe confidențialitate
Fără pixeli de urmărire, fără cookie-uri terțe, fără profilare comportamentală — Remark42 stochează doar ce este necesar pentru a afișa comentarii și notificări.
Markdown și înșiruire
Suport complet Markdown, inclusiv blocuri de cod, răspunsuri imbricate, votare și editare/ștergere cu ferestre de timp configurabile.
Instrumente de moderare
Instrumente de administrare încorporate pentru moderare în masă, blocare IP, filtrare limbaj ofensator, căutare comentarii și notificări prin email/Telegram pentru comentarii noi.
Backup și export
Stocare BoltDB compactă cu backup-uri zilnice automate, importator pentru comentarii Disqus și WordPress, și export JSON pentru migrare.
De ce să rulezi Remark42 pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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