Remark42 este un motor de comentarii ușor, open-source, pentru bloguri și site-uri web, conceput ca o alternativă care respectă confidențialitatea la Disqus, Facebook Comments și alte platforme comerciale de comentarii. Scris în Go pentru un consum redus de memorie și concurență ridicată, se integrează printr-un singur fragment JavaScript pe orice site web — HTML static, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js sau orice alt framework — pentru a adăuga discuții în fir fără a urmări vizitatorii sau a afișa reclame.

Găzduirea proprie a Remark42 pe VPS-ul tău păstrează fiecare comentariu, vot și cont al cititorilor în infrastructura ta, în loc să fie extrase de un SaaS terț pentru date de publicitate. Stiva compactă rulează într-un singur container cu stocare BoltDB încorporată — nu este necesară o bază de date sau un cache separat.