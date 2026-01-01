Implementează Scada-LTS cu instalare printr-un singur click.
Sistem SCADA web open-source pentru monitorizare industrială, tablouri de bord, alarme și controlul dispozitivelor bazat pe protocol.
Alege un plan VPS pentru Scada-LTS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Scada-LTS
Scada-LTS este un sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) bazat pe Java, nativ web, conceput pentru inginerii care trebuie să monitorizeze și să controleze echipamente industriale dintr-un browser. Derivat din baza de cod dovedită Mango Automation, vine cu un editor grafic de vizualizare, înregistrare istorică a datelor, gestionare a alarmelor, scripting și drivere încorporate pentru Modbus, SNMP, OPC și alte protocoale industriale — fără licențe proprietare sau taxe per-etichetă.
Găzduirea proprie a Scada-LTS pe propriul tău VPS menține datele de proces, credențialele dispozitivelor și activitatea operatorilor în întregime în cadrul infrastructurii tale, făcând în același timp panourile de bord accesibile echipelor de teren prin HTTPS standard, fără a expune PLC-urile internetului public.
Funcționalități cheie ale Scada-LTS
Drivere multi-protocol
Sursele de date native Modbus, SNMP, OPC, HTTP și SQL se conectează la PLC-uri, senzori și sisteme existente fără gateway-uri terțe.
Editor de vizualizări grafice
Constructorul de vizualizări drag-and-drop permite inginerilor să compună diagrame mimetice live, indicatoare și diagrame de tendință direct în browser.
Alarme și gestionare evenimente
Nivelurile de alarmă configurabile cu acțiuni de email, scriptare și punct de setare transformă anomaliile în răspunsuri automate în întreaga instalație.
Înregistrare istorică a datelor
Fiecare punct de date este marcat temporal și stocat în MySQL, permițând analiza tendințelor pe termen lung, rapoarte și piste de audit de reglementare.
Scripting și puncte meta
Punctele meta bazate pe JavaScript și gestionarii de evenimente calculează valori derivate, KPI-uri și logică personalizată fără servicii externe.
Arhitectură nativă web
Rulează în Apache Tomcat cu o interfață de utilizator complet bazată pe browser, astfel încât operatorii să poată accesa tablourile de bord de pe orice dispozitiv din rețea.
De ce să rulezi Scada-LTS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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