Instalează LiteLLM printr-o instalare cu un singur click.
Gateway AI unificat care oferă acces API compatibil cu OpenAI la peste 100 de LLM-uri de la orice furnizor.
Alege un plan VPS pentru LiteLLM
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LiteLLM
LiteLLM este un gateway AI open-source care oferă fiecărui LLM același API compatibil cu OpenAI, astfel încât aplicațiile tale pot comuta între OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock și peste 100 de alți furnizori fără modificări de cod. Acesta gestionează echilibrarea sarcinii, failover-ul automat, gestionarea cheilor API virtuale, urmărirea cheltuielilor și limitarea ratei dintr-o singură interfață de administrare.
Găzduirea LiteLLM pe propriul server îți păstrează cheile API și datele de utilizare în cadrul propriei infrastructuri, elimină limitările și plafoanele de rată ale serviciilor proxy partajate și oferă echipei tale un plan de control centralizat pentru toată utilizarea LLM — esențial pentru organizațiile care gestionează costurile AI și conformitatea la scară largă.
Funcționalități cheie ale LiteLLM
100+ furnizori LLM
Accesează OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock și zeci de altele printr-un singur punct final API unificat.
Echilibrarea sarcinii și comutare la rezervă
Distribuie solicitările între mai mulți furnizori și comută automat la copii de rezervă atunci când un furnizor este indisponibil.
Urmărirea cheltuielilor și Bugete
Monitorizează costurile LLM în timp real și stabilește limite bugetare per utilizator sau per echipă pentru a preveni cheltuielile API necontrolate.
Managementul cheilor virtuale
Emite chei API virtuale cu domeniu de aplicare pentru echipe și aplicații, cu controale de acces granulare și urmărire a utilizării.
Rutare avansată
Redirecționează cererile în funcție de cost, latență sau reguli personalizate pentru a utiliza întotdeauna cel mai bun model pentru fiecare tip de cerere.
De ce să rulezi LiteLLM pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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