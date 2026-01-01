Implementează Tracearr cu un singur click.
Panou de bord unificat pentru monitorizarea streamingului pentru Plex, Jellyfin și Emby, cu analize în timp real și detectarea partajării contului.
Alege un plan VPS pentru Tracearr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Tracearr
Tracearr este o platformă de monitorizare open-source care reunește Plex, Jellyfin și Emby într-un singur dashboard. Urmărește stream-urile active în timp real, revizuiește istoricul complet al sesiunilor cu date de geolocație și analizează statisticile bibliotecii — totul fără a jongla cu mai multe instrumente.
Spre deosebire de Tautulli sau Jellystat, Tracearr funcționează simultan pe toate cele trei servere media majore. Motorul său încorporat de detectare a partajării utilizează șase tipuri de reguli — inclusiv „călătorii imposibile” și „viteza dispozitivului” — pentru a semnala automat activitatea suspectă a contului, protejându-ți serverul de utilizarea abuzivă.
Funcționalități cheie ale Tracearr
Tablou de bord multi-server
Conectează Plex, Jellyfin și Emby la o singură interfață și monitorizează toate serverele dintr-un singur panou de control.
Detecția partajării
Șase tipuri de reguli — inclusiv călătorii imposibile și limite de flux concurente — semnalează și punctează automat activitatea suspectă a contului.
Stream Analytics
Vezi cine a vizionat ce, când și pe ce dispozitiv, cu detalii despre codec-uri, rapoarte de transcodare și utilizarea lățimii de bandă per sesiune.
Perspective din bibliotecă
Pagini dedicate pentru distribuție de calitate, ROI-ul stocării, detectarea duplicatelor și metrici de implicare pentru întreaga ta colecție media.
Alerte în timp real
Webhook-urile Discord și notificările personalizate se declanșează instantaneu atunci când regulile de partajare se activează sau scorurile de încredere ale utilizatorilor scad.
Import de date
Migrează istoricul de vizionare existent din Tautulli sau Jellystat, astfel încât să începi cu un context complet, nu cu o pagină goală.
De ce să rulezi Tracearr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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