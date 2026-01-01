Tracearr este o platformă de monitorizare open-source care reunește Plex, Jellyfin și Emby într-un singur dashboard. Urmărește stream-urile active în timp real, revizuiește istoricul complet al sesiunilor cu date de geolocație și analizează statisticile bibliotecii — totul fără a jongla cu mai multe instrumente.

Spre deosebire de Tautulli sau Jellystat, Tracearr funcționează simultan pe toate cele trei servere media majore. Motorul său încorporat de detectare a partajării utilizează șase tipuri de reguli — inclusiv „călătorii imposibile” și „viteza dispozitivului” — pentru a semnala automat activitatea suspectă a contului, protejându-ți serverul de utilizarea abuzivă.