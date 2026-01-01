Implementează jfa-go cu instalare dintr-un singur click.
Gestionare a utilizatorilor bazată pe invitații pentru Jellyfin, cu profiluri, resetări de parolă și notificări multi-canal.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu jfa-go
jfa-go este un companion de gestionare a utilizatorilor, auto-găzduit, pentru Jellyfin (cu suport secundar pentru Emby) care înlocuiește crearea manuală de conturi cu linkuri de invitație partajabile. Fiecare invitație poate aplica un profil Jellyfin care controlează accesul la bibliotecă, limitele de transcodare și alte setări ale serverului, în timp ce opțiunile pentru limite de utilizare, date de expirare, reguli de parolă și CAPTCHA oferă administratorilor un control strict asupra cine se înregistrează și cum.
Auto-găzduirea jfa-go alături de Jellyfin elimină dificultatea de a integra familia, prietenii sau susținătorii plătitori, adaugă fluxuri de resetare a parolei care funcționează cu funcția nativă „Am uitat parola” a Jellyfin, și conectează notificările utilizatorilor la Discord, Telegram, Matrix și email fără a oferi date serviciilor terțe.
Funcționalități cheie ale jfa-go
Înregistrare pe bază de invitație
Generează linkuri de invitație partajabile cu limite de utilizare, date de expirare și profiluri Jellyfin pentru fiecare link, astfel încât fiecare invitat să primească accesul corect automat.
Resetare parolă self-service
Integrează-te în fluxul „Am uitat parola” al Jellyfin sau expune o pagină „Contul meu” pentru ca utilizatorii să-și reseteze datele de autentificare fără a contacta un administrator.
Notificări multi-canal
Contactează utilizatorii prin Discord, Telegram, Matrix sau email pentru avertismente de expirare, anunțuri și evenimente de cont, folosind șabloane Markdown.
Administrarea utilizatorilor în masă
Vizualizează fiecare cont Jellyfin într-un singur panou de bord și activează, dezactivează, șterge sau re-profilează utilizatorii în masă, în loc de unul câte unul.
Reguli de expirare a contului
Atașează o expirare limitată în timp invitațiilor, astfel încât abonamentele de probă sau plătite să se dezactiveze sau să se șteargă automat după o perioadă fixă.
Ombi și Jellyseerr sincronizare
Păstrează numele de utilizator, parolele și detaliile de contact sincronizate între jfa-go, Ombi și Jellyseerr, astfel încât solicitările să rămână legate de contul corect.
De ce să rulezi jfa-go pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
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