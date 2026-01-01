jfa-go este un companion de gestionare a utilizatorilor, auto-găzduit, pentru Jellyfin (cu suport secundar pentru Emby) care înlocuiește crearea manuală de conturi cu linkuri de invitație partajabile. Fiecare invitație poate aplica un profil Jellyfin care controlează accesul la bibliotecă, limitele de transcodare și alte setări ale serverului, în timp ce opțiunile pentru limite de utilizare, date de expirare, reguli de parolă și CAPTCHA oferă administratorilor un control strict asupra cine se înregistrează și cum.

Auto-găzduirea jfa-go alături de Jellyfin elimină dificultatea de a integra familia, prietenii sau susținătorii plătitori, adaugă fluxuri de resetare a parolei care funcționează cu funcția nativă „Am uitat parola” a Jellyfin, și conectează notificările utilizatorilor la Discord, Telegram, Matrix și email fără a oferi date serviciilor terțe.