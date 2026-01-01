Spotify-ul tău este un panou de bord analitic auto-găzduit care urmărește întregul tău istoric de ascultare Spotify și îl vizualizează prin grafice detaliate: artiști și piese de top în timp, timp de ascultare pe zi și oră, distribuții de genuri, rotații de albume și tendințe istorice de-a lungul anilor. Spre deosebire de Spotify Wrapped, care apare doar o dată pe an, Spotify-ul tău îți oferă aceeași profunzime de informații la cerere, pentru orice interval de timp pe care îl alegi.

Auto-găzduirea Spotify-ului tău pe un VPS păstrează fiecare redare, apreciere și săritură într-o bază de date pe care o controlezi — exporturile de date proprii ale Spotify sunt limitate la cele mai recente 50 de piese, dar Spotify-ul tău interoghează API-ul continuu și construiește o arhivă personală completă de ascultare care crește atâta timp cât instanța rulează.