Implementează Spotify-ul tău cu un singur click.
Panou de bord auto-găzduit pentru statistici de ascultare Spotify, cu grafice complexe, istoric și analize detaliate.
Alege un plan VPS pentru Your Spotify
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Your Spotify
Spotify-ul tău este un panou de bord analitic auto-găzduit care urmărește întregul tău istoric de ascultare Spotify și îl vizualizează prin grafice detaliate: artiști și piese de top în timp, timp de ascultare pe zi și oră, distribuții de genuri, rotații de albume și tendințe istorice de-a lungul anilor. Spre deosebire de Spotify Wrapped, care apare doar o dată pe an, Spotify-ul tău îți oferă aceeași profunzime de informații la cerere, pentru orice interval de timp pe care îl alegi.
Auto-găzduirea Spotify-ului tău pe un VPS păstrează fiecare redare, apreciere și săritură într-o bază de date pe care o controlezi — exporturile de date proprii ale Spotify sunt limitate la cele mai recente 50 de piese, dar Spotify-ul tău interoghează API-ul continuu și construiește o arhivă personală completă de ascultare care crește atâta timp cât instanța rulează.
Funcționalități cheie ale Your Spotify
Capturare continuă a istoricului
Interoghează API-ul Spotify la fiecare câteva secunde pentru a înregistra fiecare redare, inclusiv piesele sărite și ascultările parțiale — mult dincolo de ceea ce exportă Spotify.
Top artiști, piese și albume
Intervalele de timp configurabile arată conținutul tău cel mai redat după numărul de redări, timpul de ascultare sau descoperirile în premieră.
Tipare de ascultare și tendințe
Hărțile termice și diagramele vizualizează când asculți cel mai mult — ora din zi, ziua săptămânii, tendințele lunare și comparațiile anuale.
Analiza genului și a stării de spirit
Agregă caracteristicile audio ale pieselor și etichetele de gen de pe Spotify în grafice care arată cum se schimbă gusturile tale în timp.
Panouri de bord multi-utilizator
Fiecare utilizator își conectează propriul cont Spotify prin OAuth, astfel încât gospodăriile să își poată urmări ascultările separat pe un singur server.
De ce să rulezi Your Spotify pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
Explorează mai multe aplicații de implementat
Plausible Analytics
Plausible este o alternativă Google Analytics ușoară, care pune confidențialitatea pe primul loc
Ackee
Ackee este un instrument de analiză Node.js cu auto-găzduire, axată pe confidențialitate, pentru urmărirea site-urilor web