Reducere de până la 69% pentru Plausible Analytics

Implementează Plausible Analytics cu un singur click.

Platformă de analiză web ușoară, fără cookie-uri, care este pe deplin conformă cu GDPR și păstrează toate datele vizitatorilor pe propriul tău server.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează Plausible Analytics cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Plausible Analytics

Plausible Analytics este o alternativă open-source, axată pe confidențialitate, la Google Analytics, care urmărește metrici esențiale ale site-ului web fără cookie-uri, colectare de date personale sau bannere de consimțământ. Scriptul său de urmărire cântărește sub 1 KB, astfel că nu are practic niciun impact asupra timpilor de încărcare a paginii, oferind în același timp un panou de bord curat cu toate informațiile despre trafic de care ai nevoie.

Găzduirea proprie a Plausible pe VPS-ul tău păstrează fiecare vizualizare de pagină și înregistrare de eveniment pe infrastructura ta, fără acces din partea terților. Acest șablon asociază aplicația Plausible cu PostgreSQL pentru metadate și ClickHouse pentru interogări analitice de înaltă performanță, oferindu-ți o configurație completă, pregătită pentru producție, care reține datele pe termen nelimitat la un cost fix de infrastructură.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Plausible Analytics

Urmărire fără cookie-uri

Măsoară traficul fără cookie-uri sau identificatori persistenți, așa că nu ai nevoie de un banner de consimțământ și rămâi conform cu GDPR și CCPA în mod implicit.

Sub 1 KB script

Scriptul de urmărire este mai mic decât majoritatea imaginilor, fără a adăuga o întârziere măsurabilă la încărcarea paginilor, capturând în continuare toate metricile esențiale.

Panou de bord în timp real

Vezi numărul de vizitatori în timp real alături de tendințele istorice, sursele de trafic și paginile de top într-un singur panou de bord ușor de citit.

Obiectiv și urmărirea evenimentelor

Monitorizează conversiile și evenimentele personalizate — trimiteri de formulare, clicuri pe butoane și linkuri externe — fără a scrie un cod complex de analiză.

ClickHouse Motor de analiză

Stocarea pe coloane ClickHouse asigură interogări rapide pentru milioane de vizualizări de pagină, astfel încât tablourile de bord se încarcă instantaneu chiar și pe site-uri cu trafic intens.

De ce să rulezi Plausible Analytics pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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