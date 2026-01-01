Implementează Plausible Analytics cu un singur click.
Platformă de analiză web ușoară, fără cookie-uri, care este pe deplin conformă cu GDPR și păstrează toate datele vizitatorilor pe propriul tău server.
Alege un plan VPS pentru Plausible Analytics
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Plausible Analytics
Plausible Analytics este o alternativă open-source, axată pe confidențialitate, la Google Analytics, care urmărește metrici esențiale ale site-ului web fără cookie-uri, colectare de date personale sau bannere de consimțământ. Scriptul său de urmărire cântărește sub 1 KB, astfel că nu are practic niciun impact asupra timpilor de încărcare a paginii, oferind în același timp un panou de bord curat cu toate informațiile despre trafic de care ai nevoie.
Găzduirea proprie a Plausible pe VPS-ul tău păstrează fiecare vizualizare de pagină și înregistrare de eveniment pe infrastructura ta, fără acces din partea terților. Acest șablon asociază aplicația Plausible cu PostgreSQL pentru metadate și ClickHouse pentru interogări analitice de înaltă performanță, oferindu-ți o configurație completă, pregătită pentru producție, care reține datele pe termen nelimitat la un cost fix de infrastructură.
Funcționalități cheie ale Plausible Analytics
Urmărire fără cookie-uri
Măsoară traficul fără cookie-uri sau identificatori persistenți, așa că nu ai nevoie de un banner de consimțământ și rămâi conform cu GDPR și CCPA în mod implicit.
Sub 1 KB script
Scriptul de urmărire este mai mic decât majoritatea imaginilor, fără a adăuga o întârziere măsurabilă la încărcarea paginilor, capturând în continuare toate metricile esențiale.
Panou de bord în timp real
Vezi numărul de vizitatori în timp real alături de tendințele istorice, sursele de trafic și paginile de top într-un singur panou de bord ușor de citit.
Obiectiv și urmărirea evenimentelor
Monitorizează conversiile și evenimentele personalizate — trimiteri de formulare, clicuri pe butoane și linkuri externe — fără a scrie un cod complex de analiză.
ClickHouse Motor de analiză
Stocarea pe coloane ClickHouse asigură interogări rapide pentru milioane de vizualizări de pagină, astfel încât tablourile de bord se încarcă instantaneu chiar și pe site-uri cu trafic intens.
De ce să rulezi Plausible Analytics pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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