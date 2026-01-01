Plausible Analytics este o alternativă open-source, axată pe confidențialitate, la Google Analytics, care urmărește metrici esențiale ale site-ului web fără cookie-uri, colectare de date personale sau bannere de consimțământ. Scriptul său de urmărire cântărește sub 1 KB, astfel că nu are practic niciun impact asupra timpilor de încărcare a paginii, oferind în același timp un panou de bord curat cu toate informațiile despre trafic de care ai nevoie.

Găzduirea proprie a Plausible pe VPS-ul tău păstrează fiecare vizualizare de pagină și înregistrare de eveniment pe infrastructura ta, fără acces din partea terților. Acest șablon asociază aplicația Plausible cu PostgreSQL pentru metadate și ClickHouse pentru interogări analitice de înaltă performanță, oferindu-ți o configurație completă, pregătită pentru producție, care reține datele pe termen nelimitat la un cost fix de infrastructură.