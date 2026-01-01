Chartbrew este o platformă de analiză și raportare open-source, construită pentru echipele care trebuie să combine date din mai multe surse într-un singur panou de bord live. Se conectează direct la REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics și multe instrumente SaaS, apoi randează grafice care se actualizează conform unui program, fără servicii ETL terțe.

Auto-găzduirea Chartbrew pe propriul tău VPS păstrează cheile API, rezultatele interogărilor și datele clienților în mediul tău, elimină prețurile per utilizator pentru panourile de bord partajate și îți oferă control total asupra modului în care rapoartele sunt programate, încorporate și partajate cu clienții sau părțile interesate.