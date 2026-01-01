Instalează Chartbrew cu un singur click.
Platformă de raportare open-source care transformă datele din API-uri, SQL și NoSQL în tablouri de bord live cu un asistent AI.
Alege un plan VPS pentru Chartbrew
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Chartbrew
Chartbrew este o platformă de analiză și raportare open-source, construită pentru echipele care trebuie să combine date din mai multe surse într-un singur panou de bord live. Se conectează direct la REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics și multe instrumente SaaS, apoi randează grafice care se actualizează conform unui program, fără servicii ETL terțe.
Auto-găzduirea Chartbrew pe propriul tău VPS păstrează cheile API, rezultatele interogărilor și datele clienților în mediul tău, elimină prețurile per utilizator pentru panourile de bord partajate și îți oferă control total asupra modului în care rapoartele sunt programate, încorporate și partajate cu clienții sau părțile interesate.
Funcționalități cheie ale Chartbrew
Conectori multi-sursă
Extrage date din REST API-uri, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore și instrumente SaaS populare într-o singură vizualizare de panou de bord.
Asistent AI pentru grafice
Descrie diagrama pe care o vrei în limbaj simplu și lasă AI-ul încorporat să genereze interogarea și vizualizarea pentru tine.
Rapoarte programate
Actualizează seturile de date conform unei programări cron și trimite instantanee prin email sau Slack, astfel încât părțile interesate să obțină numere actualizate fără să se autentifice.
Tablouri de bord integrabile
Partajează linkuri publice doar pentru citire sau încorporează diagrame direct în portaluri pentru clienți, intraneturi și aplicații externe prin iframe-uri.
Colaborare în echipă
Invită colegi cu permisiuni bazate pe roluri pentru a construi, a revizui și a comenta împreună tablourile de bord.
De ce să rulezi Chartbrew pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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