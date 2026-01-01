Instalează Moodle cu un singur click.
Cel mai popular LMS open-source din lume, utilizat de 489 de milioane de utilizatori pentru cursuri online, evaluări și formare.
Alege un plan VPS pentru Moodle
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Moodle
Moodle este cel mai popular sistem de management al învățării open-source din lume, folosit de 489 de milioane de utilizatori pe peste 152.000 de site-uri din 236 de țări. Oferă tot ce au nevoie educatorii și echipele de formare: crearea de cursuri, chestionare și evaluări, evaluări inter pares, forumuri de discuții, gestionarea notelor și acces mobil — toate sub o singură platformă auto-găzduită. Cu conformitate WCAG 2.1 AA privind accesibilitatea și peste 2.000 de plugin-uri, Moodle se adaptează oricărui mediu de învățare, de la școli K-12 la departamentele de formare corporativă.
Auto-găzduirea Moodle pe VPS-ul tău elimină taxele de licențiere per utilizator și îți oferă proprietatea completă asupra conținutului cursurilor și a datelor cursanților. Poți instala plugin-uri personalizate, aplica teme personalizate cu brandul tău și te poți integra cu sistemele de autentificare existente fără restricțiile impuse de furnizorii de LMS găzduit.
Funcționalități cheie ale Moodle
Constructor de cursuri
Drag-and-drop organizarea cursului cu suport pentru videoclipuri, pachete SCORM, chestionare, teme și activități interactive într-un editor unificat.
Instrumente de evaluare
Chestionarele, evaluările inter pares, notarea bazată pe rubrici și feedback-ul automatizat oferă instructorilor modalități flexibile de a evalua și monitoriza progresul cursanților.
Funcționalități de colaborare
Forumurile de discuții, camerele de chat, wiki-urile și integrarea încorporată a videoconferințelor facilitează învățarea activă și interacțiunea de grup la orice scară.
Statistici și Raportare
Rapoartele personalizabile urmăresc finalizarea cursurilor, scorurile la chestionare și metricile de implicare, astfel încât instructorii să poată identifica cursanții cu dificultăți din timp.
Ecosistem de plugin-uri
Peste 2.000 de pluginuri extind Moodle cu gamificare, integrări de la terți, tipuri de activități personalizate și formate de evaluare specializate.
De ce să rulezi Moodle pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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