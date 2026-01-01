Moodle este cel mai popular sistem de management al învățării open-source din lume, folosit de 489 de milioane de utilizatori pe peste 152.000 de site-uri din 236 de țări. Oferă tot ce au nevoie educatorii și echipele de formare: crearea de cursuri, chestionare și evaluări, evaluări inter pares, forumuri de discuții, gestionarea notelor și acces mobil — toate sub o singură platformă auto-găzduită. Cu conformitate WCAG 2.1 AA privind accesibilitatea și peste 2.000 de plugin-uri, Moodle se adaptează oricărui mediu de învățare, de la școli K-12 la departamentele de formare corporativă.

Auto-găzduirea Moodle pe VPS-ul tău elimină taxele de licențiere per utilizator și îți oferă proprietatea completă asupra conținutului cursurilor și a datelor cursanților. Poți instala plugin-uri personalizate, aplica teme personalizate cu brandul tău și te poți integra cu sistemele de autentificare existente fără restricțiile impuse de furnizorii de LMS găzduit.