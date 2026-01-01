Instalează SurrealDB cu un singur click.
Bază de date multi-model care combină date document, graf, relaționale, de tip serie de timp, geospațiale și vectoriale printr-un singur limbaj de interogare similar SQL.
Alege un plan VPS pentru SurrealDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SurrealDB
SurrealDB este o bază de date multi-model modernă scrisă în Rust care unifică date document, graf, relaționale, serii temporale, geospațiale și vectoriale într-un singur motor accesat printr-un SurrealQL — un limbaj de interogare similar SQL conceput pentru dezvoltatorii care doresc flexibilitate fără a jongla cu mai multe baze de date specializate. Cu suport nativ pentru interogări live în timp real, permisiuni la nivel de rând și autentificare încorporate în baza de date însăși, SurrealDB poate servi atât ca bază de date, cât și ca backend-as-a-service pentru aplicații web și mobile.
Găzduirea proprie a SurrealDB pe VPS-ul tău oferă dezvoltatorilor și echipelor mici o bază de date multi-model puternică fără prețurile per-interogare ale SurrealDB Cloud. Arhitectura cu un singur binar menține implementarea și operațiunile simple comparativ cu rularea unor baze de date separate pentru sarcini de lucru cu documente, grafuri și serii temporale.
Funcționalități cheie ale SurrealDB
Tipuri de date multi-model
Stochează documente, grafice, rânduri relaționale, serii de timp, date geospațiale și vectori în aceeași bază de date, fără servicii separate pentru fiecare model.
Limbaj de interogare SurrealQL
Limbaj de interogare de tip SQL cu extensii pentru parcurgerea grafurilor, căutare vectorială, operatori geospațiali și câmpuri calculate integrate în schemă.
Interogări în timp real
Abonează-te la rezultatele live ale interogărilor prin WebSocket pentru actualizări UI în timp real, fără interogare periodică sau infrastructură externă de bus de evenimente.
Securitate la nivel de rând
Permisiunile granulare integrate în schemă îți permit să expui în siguranță baza de date direct clienților web și mobili, fără un strat API intermediar.
Autentificare încorporată
Autentificarea încorporată bazată pe utilizator, domeniu de aplicare și JWT face SurrealDB utilizabil ca un backend-as-a-service pentru aplicații prototip.
Multiple interfețe de interogare
Interogare prin HTTP REST, WebSocket, biblioteci client native pentru JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET și PHP — sau direct prin SurrealQL CLI.
De ce să rulezi SurrealDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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