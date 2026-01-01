SurrealDB este o bază de date multi-model modernă scrisă în Rust care unifică date document, graf, relaționale, serii temporale, geospațiale și vectoriale într-un singur motor accesat printr-un SurrealQL — un limbaj de interogare similar SQL conceput pentru dezvoltatorii care doresc flexibilitate fără a jongla cu mai multe baze de date specializate. Cu suport nativ pentru interogări live în timp real, permisiuni la nivel de rând și autentificare încorporate în baza de date însăși, SurrealDB poate servi atât ca bază de date, cât și ca backend-as-a-service pentru aplicații web și mobile.

Găzduirea proprie a SurrealDB pe VPS-ul tău oferă dezvoltatorilor și echipelor mici o bază de date multi-model puternică fără prețurile per-interogare ale SurrealDB Cloud. Arhitectura cu un singur binar menține implementarea și operațiunile simple comparativ cu rularea unor baze de date separate pentru sarcini de lucru cu documente, grafuri și serii temporale.