Instalează Apache StreamPark printr-un singur click.
Cadrul unic de dezvoltare a aplicațiilor de streaming și platforma de calcul în timp real nativă în cloud pentru Apache Flink și Spark.
Alege un plan VPS pentru Apache StreamPark
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Apache StreamPark
Apache StreamPark este un proiect Apache de nivel superior care unifică întregul ciclu de viață al aplicațiilor de procesare a fluxurilor de date în timp real, construite pe Apache Flink și Apache Spark. Acesta combină un cadru axat pe dezvoltatori, de API-uri și conectori predefiniți, cu o consolă de operațiuni cloud-native pentru compilarea, implementarea, monitorizarea și scalarea joburilor de streaming dintr-o singură interfață web (UI).
Găzduirea proprie a StreamPark pe propriul tău VPS îți menține artefactele joburilor Flink, istoricul implementărilor și metadatele operaționale sub controlul tău, eliminând în același timp costul și complexitatea rulării unui plan de control separat pentru procesarea fluxurilor de date pe un hyperscaler.
Funcționalități cheie ale Apache StreamPark
Flink și Spark unificate
Dezvoltă, implementează și operează joburi de streaming Apache Flink și Apache Spark dintr-o singură consolă, cu suport pentru runtime multi-versiune.
Creare de joburi în browser
Scrie aplicații Flink SQL și bazate pe JAR într-un editor web cu evidențiere de sintaxă, gestionarea dependențelor și istoricul versiunilor.
Implementare cu un singur click
Lansează joburi către Standalone, YARN pe Hadoop 2.x/3.x, sau clustere Kubernetes direct de pe platformă, fără a părăsi browserul.
Monitorizare integrată
Urmărește sarcinile în execuție, punctele de control, punctele de salvare și evenimentele de eșec cu tablouri de bord de stare în timp real și integrări de alerte.
Ecosistem bogat de conectori
Livrează mai rapid cu conectori predefiniți pentru Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse și alte sisteme de big data și ML.
De ce să rulezi Apache StreamPark pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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