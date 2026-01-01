Apache StreamPark este un proiect Apache de nivel superior care unifică întregul ciclu de viață al aplicațiilor de procesare a fluxurilor de date în timp real, construite pe Apache Flink și Apache Spark. Acesta combină un cadru axat pe dezvoltatori, de API-uri și conectori predefiniți, cu o consolă de operațiuni cloud-native pentru compilarea, implementarea, monitorizarea și scalarea joburilor de streaming dintr-o singură interfață web (UI).

Găzduirea proprie a StreamPark pe propriul tău VPS îți menține artefactele joburilor Flink, istoricul implementărilor și metadatele operaționale sub controlul tău, eliminând în același timp costul și complexitatea rulării unui plan de control separat pentru procesarea fluxurilor de date pe un hyperscaler.