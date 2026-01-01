ChiefOnboarding este o platformă gratuită, open-source, de integrare a angajaților care ajută echipele de HR și managerii să automatizeze întregul parcurs al noilor angajați — de la liste de verificare pre-integrare la provizionarea conturilor și atribuirea sarcinilor. Noii angajați își pot finaliza integrarea printr-un portal web sau direct printr-un bot Slack, făcând procesul să pară natural, indiferent de locul în care lucrează.

Găzduirea ChiefOnboarding pe propriul tău VPS menține datele sensibile ale angajaților complet sub controlul tău, fără taxe per utilizator și fără blocare la un anumit furnizor. Suportă mai multe limbi și fusuri orare, făcându-l practic pentru echipele distribuite și internaționale.