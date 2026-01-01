Implementează ChiefOnboarding cu instalare printr-un singur click.
Platformă open-source de integrare a angajaților care automatizează fluxurile de lucru de RU și integrările Slack pentru noii angajați.
Alege un plan VPS pentru ChiefOnboarding
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ChiefOnboarding
ChiefOnboarding este o platformă gratuită, open-source, de integrare a angajaților care ajută echipele de HR și managerii să automatizeze întregul parcurs al noilor angajați — de la liste de verificare pre-integrare la provizionarea conturilor și atribuirea sarcinilor. Noii angajați își pot finaliza integrarea printr-un portal web sau direct printr-un bot Slack, făcând procesul să pară natural, indiferent de locul în care lucrează.
Găzduirea ChiefOnboarding pe propriul tău VPS menține datele sensibile ale angajaților complet sub controlul tău, fără taxe per utilizator și fără blocare la un anumit furnizor. Suportă mai multe limbi și fusuri orare, făcându-l practic pentru echipele distribuite și internaționale.
Funcționalități cheie ale ChiefOnboarding
Fluxuri de lucru automatizate
Declanșează sarcini, memento-uri și aprovizionarea contului automat, pe baza etapelor de integrare și a termenelor configurabile.
Integrare bot Slack
Noii angajați pot finaliza sarcini și accesa resurse direct în Slack fără a trece la un portal web separat.
Secvențe de pre-îmbarcare
Începe procesul de integrare înainte de prima zi cu liste de verificare automate pentru pre-integrare și comunicări de bun venit.
Suport multilingv
Sprijină echipe distribuite și internaționale cu suport încorporat pentru mai multe limbi și programare conștientă de fusul orar.
Urmărire sarcini și resurse
Atribuie sarcini, partajează documente și monitorizează finalizarea pe parcursul întregului proces de integrare dintr-un singur panou de bord.
De ce să rulezi ChiefOnboarding pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.