Moodist este un mixer de sunete ambientale open-source care îți permite să suprapui peisaje sonore atent selecționate pentru a crea mediul audio perfect pentru concentrare, relaxare sau muncă creativă. Cu 84 de sunete atent selecționate — de la ploaie și ambianță de pădure până la zgomot de cafenea și variante de zgomot alb — poți construi mixuri personalizate adaptate dispoziției sau sarcinii tale și să le salvezi ca presetări pentru a le reaplica mai târziu.

Pe lângă mixarea sunetelor, Moodist include o suită de instrumente de productivitate direct în interfață: un cronometru Pomodoro, un cronometru cu numărătoare inversă, exerciții de respirație, o listă de sarcini și un blocnotes. Mixurile pot fi partajate prin URL, astfel încât colegii sau prietenii să se poată conecta la același peisaj sonor. Auto-găzduirea îți oferă o instanță privată, mereu disponibilă, pe propriul tău VPS, fără a depinde de un serviciu terț.