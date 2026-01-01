Instalează Moodist cu un singur click.
Mixer de sunete ambientale cu sursă deschisă, cu 84 de peisaje sonore atent selecționate și instrumente de productivitate integrate pentru concentrare și relaxare.
Alege un plan VPS pentru Moodist
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Moodist
Moodist este un mixer de sunete ambientale open-source care îți permite să suprapui peisaje sonore atent selecționate pentru a crea mediul audio perfect pentru concentrare, relaxare sau muncă creativă. Cu 84 de sunete atent selecționate — de la ploaie și ambianță de pădure până la zgomot de cafenea și variante de zgomot alb — poți construi mixuri personalizate adaptate dispoziției sau sarcinii tale și să le salvezi ca presetări pentru a le reaplica mai târziu.
Pe lângă mixarea sunetelor, Moodist include o suită de instrumente de productivitate direct în interfață: un cronometru Pomodoro, un cronometru cu numărătoare inversă, exerciții de respirație, o listă de sarcini și un blocnotes. Mixurile pot fi partajate prin URL, astfel încât colegii sau prietenii să se poată conecta la același peisaj sonor. Auto-găzduirea îți oferă o instanță privată, mereu disponibilă, pe propriul tău VPS, fără a depinde de un serviciu terț.
Funcționalități cheie ale Moodist
Mixare de sunet în straturi
Combină mai multe sunete ambientale simultan și ajustează nivelurile individuale de volum pentru a crea un peisaj sonor personalizat.
Suită de productivitate
Timer Pomodoro, timer cu numărătoare inversă, exerciții de respirație, listă de sarcini și blocnotes sunt toate integrate în aceeași interfață — nu sunt necesare aplicații separate.
Mixuri partajabile
Exportă peisajul tău sonor actual ca URL, astfel încât colegii sau prietenii să poată încărca și asculta instantaneu același mix.
Gestionare presetări
Salvează, numește și reîncarcă peisajele sonore preferate pentru a te întoarce la mediul potrivit cu un singur clic.
Aplicație web progresivă
Instalează Moodist pe ecranul tău principal pentru acces offline și o experiență de aplicație nativă atât pe dispozitive desktop, cât și mobile.
De ce să rulezi Moodist pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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