Instalează DbGate cu un singur click.
Manager de baze de date multiplatformă cu sursă deschisă care suportă MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis și multe alte motoare SQL și NoSQL.
Alege un plan VPS pentru DbGate
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DbGate
DbGate este un manager de baze de date open-source, multi-platformă, care gestionează MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra și Amazon Redshift printr-o singură interfață web. În loc să comuți între instrumente specifice furnizorului, te conectezi la fiecare bază de date dintr-un singur spațiu de lucru, rulezi interogări SQL sau NoSQL cu mai multe tab-uri, editezi tabele direct și compari schemele în diferite medii.
Găzduirea DbGate pe propriul tău VPS păstrează șirurile de conexiune, interogările salvate și datele exportate în întregime pe infrastructura ta, fără telemetrie cloud sau licențiere per utilizator. Interfața de browser este accesibilă de pe orice dispozitiv, ceea ce o face utilă pentru inspecția ad-hoc a datelor, administrarea zilnică și depanarea colaborativă, fără a instala un client desktop pe fiecare mașină de dezvoltare.
Funcționalități cheie ale DbGate
SQL și NoSQL împreună
Conectează-te la MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra și multe altele dintr-un singur spațiu de lucru, fără a jongla cu clienți specifici furnizorului.
Editor de interogări cu mai multe file
Rulează interogări SQL sau MongoDB în mai multe file, cu completare automată, evidențiere sintaxă și istoric persistent care supraviețuiește reconectărilor și repornirilor.
Editor vizual de tabel
Navighează, filtrează, sortează și editează rândurile direct, folosind o grilă asemănătoare unei foi de calcul, apoi aplică modificările printr-o diferență SQL generată înainte ca acestea să ajungă în baza de date.
Comparare și export schemă
Compară schemele între două baze de date, generează SQL de migrare și exportă tabele sau interogări în CSV, JSON, dump-uri SQL sau Excel direct din browser.
Proiectant de diagrame ER
Vizualizează relațiile cu o diagramă ER interactivă, apoi exportă aspectul ca SVG sau PNG pentru documentație și revizuiri de arhitectură.
De ce să rulezi DbGate pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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