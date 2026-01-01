Instalează Plik cu un singur click.
Platformă de partajare temporară de fișiere scalabilă, auto-găzduită — precum WeTransfer, dar sub controlul tău deplin.
Alege un plan VPS pentru Plik
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Plik
Plik este o platformă open-source de partajare temporară a fișierelor care îți permite să încarci fișiere și să partajezi linkuri sigure, cu termen de expirare, cu oricine — fără a te baza pe servicii cloud terțe. Construită având în vedere confidențialitatea și flexibilitatea, suportă încărcări protejate prin parolă, linkuri de descărcare unice care dispar după primul acces și criptare end-to-end folosind protocolul age.
Auto-găzduirea Plik pe VPS-ul tău înseamnă că fișierele tale rămân pe o infrastructură pe care o controlezi, cu perioade de reținere configurabile și limite de dimensiune a fișierelor. Interfața web modernă Vue 3 facilitează gestionarea încărcărilor, în timp ce clientul CLI încorporat permite transferuri de fișiere scriptate de pe orice platformă.
Funcționalități cheie ale Plik
Linkuri de fișiere care expiră
Setează un timp de viață personalizat pentru fiecare încărcare, astfel încât fișierele partajate să expire automat și să fie șterse, menținând spațiul tău de stocare curat.
Descărcări unice
Generează linkuri de unică folosință care se autodistrug după prima descărcare, asigurându-te că fișierele ajung doar la destinatarul vizat.
Încărcări protejate cu parolă
Protejează încărcările individuale cu o parolă, astfel încât doar destinatarii cu acreditările corecte să poată accesa fișierele partajate.
Criptare end-to-end
Criptează fișierele pe partea clientului folosind protocolul age înainte de încărcare, astfel încât nici operatorul serverului să nu poată citi conținutul.
Multiple backend-uri de stocare
Stochează fișierele local sau conectează-te la S3, Google Cloud Storage sau OpenStack Swift pentru a scala capacitatea fără limite.
Suport client CLI
Încarcă și gestionează fișiere direct din terminal folosind clientul CLI Go multiplatformă, permițând transferuri scriptate și automate.
De ce să rulezi Plik pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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