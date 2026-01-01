Instalează Jellyswarrm cu un singur click.
Proxy invers cu sursă deschisă care combină mai multe servere Jellyfin într-o singură bibliotecă media unificată.
Alege un plan VPS pentru Jellyswarrm
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Jellyswarrm
Jellyswarrm este un proxy de agregare open-source care combină mai multe servere Jellyfin în spatele unui singur endpoint, prezentând biblioteci, utilizatori și redare ca și cum ar proveni de la un singur server. Este construit pentru gospodării și grupuri de prieteni ale căror filme, emisiuni și muzică se află pe mașini sau rețele separate, dar care doresc un singur loc pentru a naviga și a reda totul.
Deoarece vorbește nativ API-ul Jellyfin, clienții mobili, TV și desktop existenți continuă să funcționeze fără o reconfigurare. Găzduirea proprie a Jellyswarrm pe un VPS îți oferă un punct de intrare public stabil care conectează instanțe Jellyfin la distanță fără VPN-uri sau montări SMB, în timp ce transcodarea are loc în continuare pe serverul upstream care deține media.
Funcționalități cheie ale Jellyswarrm
Vizualizare unificată a bibliotecii
Răsfoiește filme, seriale și muzică de pe fiecare server Jellyfin conectat, într-o singură grilă de bibliotecă, cu rânduri „Urmează” și „Adăugate recent” îmbinate.
Redare directă în amonte
Fluxurile sunt transmise direct de la serverul Jellyfin sursă, astfel încât transcodarea și lățimea de bandă să rămână pe mașina care deține media.
Compatibil cu API-ul Jellyfin
Apare clienților ca un server Jellyfin obișnuit, astfel încât aplicațiile existente pe Android, iOS, Roku, Fire TV și Apple TV continuă să funcționeze fără modificări.
Mapare utilizator între servere
Conectează conturile între mai multe servere upstream, astfel încât fiecare vizualizator să se autentifice o singură dată și să vadă bibliotecile la care are acces oriunde.
Server federație
Sincronizarea automată a utilizatorilor între instanțele Jellyfin conectate menține credențialele și accesul aliniate fără gestionarea manuală a conturilor.
Panou de bord personal al utilizatorului
Pagina de utilizator încorporată permite vizualizatorilor să-și gestioneze acreditările upstream și bibliotecile conectate dintr-o singură interfață web.
De ce să rulezi Jellyswarrm pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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