Jellyswarrm este un proxy de agregare open-source care combină mai multe servere Jellyfin în spatele unui singur endpoint, prezentând biblioteci, utilizatori și redare ca și cum ar proveni de la un singur server. Este construit pentru gospodării și grupuri de prieteni ale căror filme, emisiuni și muzică se află pe mașini sau rețele separate, dar care doresc un singur loc pentru a naviga și a reda totul.

Deoarece vorbește nativ API-ul Jellyfin, clienții mobili, TV și desktop existenți continuă să funcționeze fără o reconfigurare. Găzduirea proprie a Jellyswarrm pe un VPS îți oferă un punct de intrare public stabil care conectează instanțe Jellyfin la distanță fără VPN-uri sau montări SMB, în timp ce transcodarea are loc în continuare pe serverul upstream care deține media.