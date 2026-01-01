Semaphore este o interfață web modernă, open-source, pentru gestionarea și rularea instrumentelor de automatizare DevOps. Oferă un panou de bord curat pentru executarea playbook-urilor Ansible, planurilor Terraform, configurațiilor OpenTofu, scripturilor Bash și stack-urilor Pulumi fără a necesita acces la linia de comandă. Echipele pot gestiona inventarele, credențialele și istoricul execuțiilor prin browser, menținând în același timp controlul deplin asupra codului infrastructurii lor.

Auto-găzduirea Semaphore pe VPS-ul tău centralizează toate execuțiile de automatizare cu jurnale de audit, rulări programate și controale de acces pentru echipe. Această implementare include PostgreSQL pentru stocarea fiabilă a datelor și un cont de administrator creat automat la prima lansare cu credențialele pe care le configurezi în timpul implementării.