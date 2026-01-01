Interfață web modernă pentru rularea playbook-urilor Ansible, a planurilor Terraform, a scripturilor Bash și a stack-urilor Pulumi.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Semaphore
Semaphore este o interfață web modernă, open-source, pentru gestionarea și rularea instrumentelor de automatizare DevOps. Oferă un panou de bord curat pentru executarea playbook-urilor Ansible, planurilor Terraform, configurațiilor OpenTofu, scripturilor Bash și stack-urilor Pulumi fără a necesita acces la linia de comandă. Echipele pot gestiona inventarele, credențialele și istoricul execuțiilor prin browser, menținând în același timp controlul deplin asupra codului infrastructurii lor.
Auto-găzduirea Semaphore pe VPS-ul tău centralizează toate execuțiile de automatizare cu jurnale de audit, rulări programate și controale de acces pentru echipe. Această implementare include PostgreSQL pentru stocarea fiabilă a datelor și un cont de administrator creat automat la prima lansare cu credențialele pe care le configurezi în timpul implementării.
Funcționalități cheie ale Semaphore
Executor de playbook-uri Ansible
Execută playbook-uri Ansible dintr-o interfață web cu gestionarea inventarului, injectare de variabile și streaming de ieșire în timp real.
Suport pentru instrumente multiple
Rulează scripturi Terraform, OpenTofu, Pulumi și Bash alături de Ansible dintr-o singură interfață unificată.
Execuție programată
Programează rulări automate cu expresii cron și vizualizează istoricul execuțiilor cu jurnale detaliate și urmărirea stării.
Gestionarea credențialelor
Stochează chei SSH, acreditări de la furnizorul de cloud și parole de seif în siguranță cu stocare criptată.
Colaborare în echipă
Gestionează accesul echipei cu permisiuni la nivel de proiect, astfel încât membrii să poată executa sarcini autorizate fără acces direct la server.
Integrare Git
Extrage manuale de operare și cod de automatizare direct din depozite Git cu selecția ramurilor și etichetelor per sarcină.
De ce să rulezi Semaphore pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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