Reducere de până la 69% pentru Semaphore

Interfață web modernă pentru rularea playbook-urilor Ansible, a planurilor Terraform, a scripturilor Bash și a stack-urilor Pulumi.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Semaphore

Semaphore este o interfață web modernă, open-source, pentru gestionarea și rularea instrumentelor de automatizare DevOps. Oferă un panou de bord curat pentru executarea playbook-urilor Ansible, planurilor Terraform, configurațiilor OpenTofu, scripturilor Bash și stack-urilor Pulumi fără a necesita acces la linia de comandă. Echipele pot gestiona inventarele, credențialele și istoricul execuțiilor prin browser, menținând în același timp controlul deplin asupra codului infrastructurii lor.

Auto-găzduirea Semaphore pe VPS-ul tău centralizează toate execuțiile de automatizare cu jurnale de audit, rulări programate și controale de acces pentru echipe. Această implementare include PostgreSQL pentru stocarea fiabilă a datelor și un cont de administrator creat automat la prima lansare cu credențialele pe care le configurezi în timpul implementării.

Începe
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Semaphore

Executor de playbook-uri Ansible

Execută playbook-uri Ansible dintr-o interfață web cu gestionarea inventarului, injectare de variabile și streaming de ieșire în timp real.

Suport pentru instrumente multiple

Rulează scripturi Terraform, OpenTofu, Pulumi și Bash alături de Ansible dintr-o singură interfață unificată.

Execuție programată

Programează rulări automate cu expresii cron și vizualizează istoricul execuțiilor cu jurnale detaliate și urmărirea stării.

Gestionarea credențialelor

Stochează chei SSH, acreditări de la furnizorul de cloud și parole de seif în siguranță cu stocare criptată.

Colaborare în echipă

Gestionează accesul echipei cu permisiuni la nivel de proiect, astfel încât membrii să poată executa sarcini autorizate fără acces direct la server.

Integrare Git

Extrage manuale de operare și cod de automatizare direct din depozite Git cu selecția ramurilor și etichetelor per sarcină.

De ce să rulezi Semaphore pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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