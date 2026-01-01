Instalează ZeroNote printr-un singur click.
Aplicație unificată criptată pentru note, parole, marcaje și 2FA cu criptare AES zero-knowledge pe partea clientului.
Alege un plan VPS pentru ZeroNote
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ZeroNote
ZeroNote este o aplicație de productivitate unificată, auto-găzduită, care consolidează luarea de notițe, gestionarea parolelor, marcajele și codurile de autentificare cu doi factori într-o singură aplicație criptată. Utilizează criptare AES pe partea clientului cu o arhitectură zero-knowledge — serverul nu vede niciodată datele tale necriptate, doar dispozitivul tău le poate decripta.
Auto-găzduirea ZeroNote pe un VPS combină patru instrumente separate într-un singur serviciu privat, criptat, pe care îl controlezi pe deplin. Stocarea SQLite offline-first asigură că datele sunt întotdeauna disponibile fără o conexiune la internet, etichetarea automată inteligentă menține elementele organizate automat, iar sincronizarea opțională P2P sau S3 extinde disponibilitatea pe toate dispozitivele.
Funcționalități cheie ale ZeroNote
Criptare cu cunoștință zero
Criptarea AES pe partea clientului asigură că notele, parolele și codurile tale 2FA sunt criptate înainte de a părăsi dispozitivul tău.
Instrument unificat
Înlocuiește managerul de parole separat, aplicația de notițe, managerul de marcaje și autentificatorul 2FA cu o singură aplicație auto-găzduită.
Stocare offline-first
Datele sunt stocate în SQLite local, astfel încât seiful tău rămâne accesibil chiar și fără o conexiune activă la internet.
Etichetare automată inteligentă
Etichetele inteligente categorizează automat intrările pe baza tipului de conținut și a cuvintelor cheie, menținând seiful tău organizat fără efort manual.
Sincronizare P2P și S3
Opțional, sincronizează-ți seiful criptat între dispozitive folosind sincronizarea peer-to-peer sau propriul tău bucket de stocare compatibil S3.
De ce să rulezi ZeroNote pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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