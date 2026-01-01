ZeroNote este o aplicație de productivitate unificată, auto-găzduită, care consolidează luarea de notițe, gestionarea parolelor, marcajele și codurile de autentificare cu doi factori într-o singură aplicație criptată. Utilizează criptare AES pe partea clientului cu o arhitectură zero-knowledge — serverul nu vede niciodată datele tale necriptate, doar dispozitivul tău le poate decripta.

Auto-găzduirea ZeroNote pe un VPS combină patru instrumente separate într-un singur serviciu privat, criptat, pe care îl controlezi pe deplin. Stocarea SQLite offline-first asigură că datele sunt întotdeauna disponibile fără o conexiune la internet, etichetarea automată inteligentă menține elementele organizate automat, iar sincronizarea opțională P2P sau S3 extinde disponibilitatea pe toate dispozitivele.