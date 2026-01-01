Implementează Agenta prin instalare cu un singur click.
Platformă LLMOps open-source care combină ingineria prompturilor, evaluarea și observabilitatea într-un singur spațiu de lucru unificat.
Alege un plan VPS pentru Agenta
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Agenta
Agenta este o platformă LLMOps end-to-end care consolidează fluxurile de lucru pentru livrarea aplicațiilor LLM de producție. Echipele o folosesc pentru a itera prompturile într-un mediu de testare comparativ, a gestiona versiunile configurațiilor, a rula evaluări automate pe seturi de test și a urmări cererile live cu observabilitate completă — totul din aceeași interfață.
Auto-găzduirea pe propriul tău VPS păstrează prompturile, seturile de date pentru evaluare și datele de urmărire în infrastructura pe care o controlezi. Nu există taxe per utilizator, nu există cote de tokenuri pentru urmăriri și libertate deplină de a integra orice furnizor LLM prin SDK-ul inclus și serviciile proxy.
Funcționalități cheie ale Agenta
Atelier de prompturi
Compară prompturile unul lângă altul între modele și parametri într-un mediu vizual de testare, apoi promovează variantele câștigătoare la configurații versionate.
Evaluare automată
Rulează solicitări pe seturi de testare folosind evaluatori încorporați sau cod personalizat pentru a evalua corectitudinea, similaritatea și regresiile înainte de implementare.
Observabilitate LLM
Urmărește fiecare cerere prin span-uri imbricate cu metrici complete de intrare, ieșire, latență și cost pentru orice furnizor sau framework LLM.
Versionarea prompturilor
Gestionarea configurațiilor de prompt ca artefacte versionate cu medii, reveniri și un registru care decuplează prompturile de codul aplicației.
Framework agnostic
SDK-uri și urmărire compatibilă cu OpenTelemetry se integrează cu LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic și orice alt stack LLM.
De ce să rulezi Agenta pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.