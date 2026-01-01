Agenta este o platformă LLMOps end-to-end care consolidează fluxurile de lucru pentru livrarea aplicațiilor LLM de producție. Echipele o folosesc pentru a itera prompturile într-un mediu de testare comparativ, a gestiona versiunile configurațiilor, a rula evaluări automate pe seturi de test și a urmări cererile live cu observabilitate completă — totul din aceeași interfață.

Auto-găzduirea pe propriul tău VPS păstrează prompturile, seturile de date pentru evaluare și datele de urmărire în infrastructura pe care o controlezi. Nu există taxe per utilizator, nu există cote de tokenuri pentru urmăriri și libertate deplină de a integra orice furnizor LLM prin SDK-ul inclus și serviciile proxy.