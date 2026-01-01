Instalează Joplin Server cu un singur click.
Backend de sincronizare auto-găzduit pentru Joplin, păstrând notele și atașamentele tale private pe toate dispozitivele.
Alege un plan VPS pentru Joplin Server
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Joplin Server
Joplin Server este backend-ul de sincronizare auto-găzduit pentru populara aplicație open-source de luat notițe Joplin. Acesta oferă un hub securizat, privat pentru sincronizarea notițelor, listelor de sarcini, carnetelor și atașamentelor pe clienți desktop, mobili și terminal — fără a se baza pe servicii cloud terțe precum Dropbox sau OneDrive.
Găzduirea Joplin Server pe propriul tău VPS înseamnă că baza ta de cunoștințe personală rămâne în întregime sub controlul tău. Tu stabilești limitele de stocare, definești politicile de backup și alegi dacă să activezi criptarea end-to-end — fără taxe de abonament, fără extragere de date și fără blocare pe platformă.
Funcționalități cheie ale Joplin Server
Sincronizare notă privată
Sincronizează notițele, caietele și atașamentele pe toate dispozitivele tale prin propriul tău server, fără ca un serviciu cloud terț să-ți gestioneze datele.
Criptare end-to-end
Protejează conținutul notițelor cu criptare pe partea clientului, astfel încât doar tu să-ți poți citi notițele — chiar și serverul nu vede niciodată textul necriptat.
Suport multi-utilizator
Creează conturi separate pentru membrii familiei sau colegi, fiecare cu propria colecție de notițe și cote de stocare configurabile.
Partajare note
Partajează notițe individuale sau carnete cu alți utilizatori Joplin Server și gestionează permisiunile de acces direct din aplicațiile client.
Toate platformele client
Conectează clienții Joplin pe Windows, macOS, Linux, iOS și Android — fiecare dispozitiv se sincronizează cu același server prin protocolul standard de sincronizare Joplin.
De ce să rulezi Joplin Server pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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