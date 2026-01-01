Implementează Listmonk cu un singur click.
Manager de newsletter și liste de corespondență cu auto-găzduire, de înaltă performanță, construit pentru milioane de abonați.
Alege un plan VPS pentru Listmonk
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Listmonk
Listmonk este o platformă rapidă, open-source, de buletine informative și liste de email, construită cu Go pentru eficiență maximă. Gestionează milioane de abonați cu un consum minim de resurse, suportă segmentare avansată, personalizare și analize de campanie și funcționează cu orice furnizor SMTP. Interfața de administrare curată (UI) face gestionarea listelor și trimiterea campaniilor simplă, fără complexitatea instrumentelor de marketing pentru întreprinderi.
Auto-găzduirea Listmonk elimină taxele SaaS per email sau per abonat, îți păstrează datele abonaților în întregime pe propria infrastructură și îți permite să configurezi ratele de trimitere și furnizorii SMTP exact așa cum necesită fluxul tău de lucru — fără limite de platformă sau blocare de furnizor (vendor lock-in).
Funcționalități cheie ale Listmonk
Segmentarea abonaților
Creează campanii țintite prin segmentarea abonaților cu atribute personalizate și liste dinamice bazate pe interogări.
Statistici campanii
Urmărește ratele de deschidere, click-urile, respingerile și dezabonările cu raportare detaliată per campanie.
Multipli furnizori SMTP
Conectează orice furnizor SMTP cu failover și limitare a ratei per furnizor pentru a maximiza livrabilitatea.
Sistem de șabloane
Construiește șabloane de email HTML și text simplu reutilizabile, cu substituție de variabile pentru campanii personalizate.
REST API
Gestionează abonații, listele și campaniile programatic printr-un API REST cuprinzător.
Confidențialitate și instrumente GDPR
Gestionare integrată a dezabonărilor, gestionare a mesajelor returnate și instrumente de export de date pentru conformitatea cu reglementările.
De ce să rulezi Listmonk pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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