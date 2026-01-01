Implementează OpenSearch cu un singur click.
Motor de căutare și analiză licențiat Apache 2.0, cu OpenSearch Dashboards pentru vizualizarea datelor și analiza log-urilor.
Alege un plan VPS pentru OpenSearch
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenSearch
OpenSearch este o suită de căutare și analiză open-source, condusă de comunitate, derivată din Elasticsearch 7.10.2 pentru a menține o alternativă cu adevărat deschisă sub licența Apache 2.0. Oferă căutare text completă, analiză de date jurnal și evenimente, monitorizare a performanței aplicațiilor și analiză de securitate printr-o arhitectură distribuită, scalabilă — totul fără restricții de licențiere proprietare.
Acest șablon implementează atât OpenSearch, cât și OpenSearch Dashboards cu autentificare activată, oferindu-ți o platformă de căutare completă din prima zi. Auto-găzduirea înseamnă că toate datele indexate și interogările de căutare rămân pe propria ta infrastructură, ceea ce este esențial pentru organizațiile cu cerințe de rezidență a datelor sau care gestionează informații sensibile. Notă: necesită cel puțin 4 GB RAM și permite 2-5 minute pentru pornirea inițială.
Funcționalități cheie ale OpenSearch
Căutare text integrală
DSL de interogare avansat, cu scor de relevanță, navigare fațetată și indexare în timp real pentru rezultate de căutare rapide și precise.
OpenSearch Dashboards
Stratul de vizualizare inclus îți permite să construiești tablouri de bord interactive, să rulezi interogări și să explorezi date fără instrumente suplimentare.
Log Analytics
Preia și analizează jurnalele aplicațiilor și infrastructurii în timp real pentru a detecta anomaliile și a rezolva incidentele mai rapid.
Licența Apache 2,0
Fără restricții comerciale sau modificări surpriză ale licenței — utilizează, modifică și distribuie OpenSearch în mod liber.
Detecția anomaliilor
Detectarea anomaliilor integrată, bazată pe ML, și alertarea configurabilă ajută la depistarea problemelor înainte ca utilizatorii să le raporteze.
De ce să rulezi OpenSearch pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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