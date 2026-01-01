Instalează Grist cu un singur click.
Hibrid foaie de calcul-bază de date cu sursă deschisă ca o alternativă auto-găzduită la Airtable.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Grist
Grist este o foaie de calcul relațională open-source care combină familiaritatea foilor de calcul cu puterea bazelor de date. Echipele îl folosesc pentru a organiza datele, a construi vizualizări personalizate, a crea tablouri de bord și a proiecta aplicații interactive fără a scrie cod, făcându-l o alternativă versatilă, auto-găzduită, la Airtable.
Cu formule Python, controale granulare de acces, un API REST și widget-uri personalizate, Grist le permite atât utilizatorilor tehnici, cât și celor non-tehnici să construiască aplicații de date sofisticate. Acest șablon include PostgreSQL pentru stocarea fiabilă a datelor, Redis pentru caching de performanță și rutare HTTPS Traefik pentru acces securizat al echipei.
Funcționalități cheie ale Grist
Model de date relațional
Conectează tabelele cu referințe și căutări ca o bază de date, menținând în același timp experiența familiară de editare a unei foi de calcul.
Formule Python
Utilizează Python complet pentru calcule și transformări de date, în loc de limbaje limitate de formule pentru foi de calcul.
Vizualizări personalizate și Aspecte
Creează vizualizări de carduri, diagrame, calendare și aspecte personalizate de widget-uri pentru a-ți vizualiza și interacționa cu datele în orice mod.
Controale de acces granulare
Stabilește permisiuni la nivel de document, tabel, coloană și rând pentru un control precis asupra colaborării echipei și a vizibilității datelor.
Integrare REST API
Accesul complet la API permite citirea, scrierea și automatizarea operațiunilor de date pentru o integrare perfectă cu instrumente externe.
De ce să rulezi Grist pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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