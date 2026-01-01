WinterCMS este un sistem de gestionare a conținutului gratuit, open-source, construit pe framework-ul PHP Laravel. Derivat inițial din OctoberCMS, combină o arhitectură prietenoasă pentru dezvoltatori cu un backend intuitiv care face gestionarea conținutului simplă pentru utilizatorii non-tehnici. CMS-ul vine cu un editor bazat pe blocuri, un ecosistem flexibil de plugin-uri și un front-end tematic care permite echipelor să construiască și să mențină site-uri web sofisticate fără a sacrifica calitatea codului.

Găzduirea WinterCMS pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra datelor tale, elimină taxele per site sau per utilizator și îți permite să personalizezi fiecare strat al stack-ului. Acest șablon asociază WinterCMS cu o bază de date MySQL 8 dedicată pentru o persistență fiabilă, pregătită pentru producție, încă din prima zi.