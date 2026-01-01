Instalează WinterCMS cu un singur click.
Gratuit, open-source, CMS bazat pe Laravel, cu un panou de administrare curat, sistem de plugin-uri și un motor de teme puternic.
Alege un plan VPS pentru WinterCMS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu WinterCMS
WinterCMS este un sistem de gestionare a conținutului gratuit, open-source, construit pe framework-ul PHP Laravel. Derivat inițial din OctoberCMS, combină o arhitectură prietenoasă pentru dezvoltatori cu un backend intuitiv care face gestionarea conținutului simplă pentru utilizatorii non-tehnici. CMS-ul vine cu un editor bazat pe blocuri, un ecosistem flexibil de plugin-uri și un front-end tematic care permite echipelor să construiască și să mențină site-uri web sofisticate fără a sacrifica calitatea codului.
Găzduirea WinterCMS pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra datelor tale, elimină taxele per site sau per utilizator și îți permite să personalizezi fiecare strat al stack-ului. Acest șablon asociază WinterCMS cu o bază de date MySQL 8 dedicată pentru o persistență fiabilă, pregătită pentru producție, încă din prima zi.
Funcționalități cheie ale WinterCMS
Fundația Laravel
Construit pe Laravel PHP, WinterCMS moștenește un strat matur de rutare, ORM și securitate pe care dezvoltatorii îl cunosc deja și în care au încredere.
Plugin ecosistem
Extinde funcționalitatea printr-o piață bogată de plugin-uri și un API simplu care face ca dezvoltarea de plugin-uri personalizate să fie rapidă și ușor de întreținut.
Motor de tematizare
Proiectează interfețe front-end complet personalizate folosind șabloane Twig cu componente CMS, parțiale și machete — nu este necesară blocarea temei.
Panoul Administratorului curat
Un panou de administrare rafinat, bazat pe roluri, permite editorilor de conținut să gestioneze pagini, fișiere media și setări fără a avea nevoie de asistență din partea dezvoltatorilor.
Media Manager
Gestionarea integrată a fișierelor și imaginilor, cu instrumente de încărcare, organizare și editare inline, păstrează toate activele într-un singur loc.
De ce să rulezi WinterCMS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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