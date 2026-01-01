Instalează Dependency-Track cu un singur click.
Platformă de analiză a componentelor cu sursă deschisă care monitorizează continuu listele de materiale software pentru vulnerabilități, componente învechite și riscuri de licență.
Alege un plan VPS pentru Dependency-Track
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dependency-Track
Dependency-Track este un proiect emblematic OWASP care oferă echipelor de securitate și inginerie vizibilitate continuă asupra riscului lanțului de aprovizionare software. Acesta preia documente Software Bill of Materials (SBOM) în format CycloneDX și analizează fiecare componentă în raport cu surse autoritare de vulnerabilități, inclusiv National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index și VulnDB — astfel încât o singură divulgare CVE apare imediat în fiecare proiect care utilizează biblioteca afectată.
Găzduirea proprie a Dependency-Track menține SBOM-urile și constatările de vulnerabilitate despre aplicațiile tale proprietare în întregime în infrastructura ta, ceea ce este important pentru organizațiile aflate sub constrângeri de reglementare sau contractuale privind locul unde poate rezida telemetria lanțului de aprovizionare. Implementarea susținută de PostgreSQL păstrează o pistă de audit completă a inventarelor de componente și a deciziilor de politică pentru fiecare lansare.
Funcționalități cheie ale Dependency-Track
Preluare SBOM
Acceptă liste de materiale CycloneDX direct din pipeline-uri CI/CD, instrumente de construire și scanere SCA — nu necesită instalarea unui agent pe gazdele de aplicații.
Informații multi-sursă despre vulnerabilități
Corelează fiecare componentă cu NVD, GitHub Advisories, OSS Index și VulnDB, astfel încât CVE-urile nou divulgate să apară imediat în toate proiectele afectate.
Motor de politici
Definește și impune politici privind gravitatea vulnerabilităților, familiile de licențe și vârsta componentelor, și oprește compilările CI atunci când proiectele încalcă standardele organizaționale.
Conformitatea licenței
Identifică fiecare licență din graficul de dependențe și semnalează licențele incompatibile sau restricționate înainte ca acestea să fie incluse într-o lansare.
EPSS și context de exploatare
Prioritizează descoperirile folosind Sistemul de Scorare a Predicției Exploatărilor și indicatorii de exploatare cunoscută, concentrând efortul de remediere pe vulnerabilitățile cel mai probabil să fie atacate.
REST API și webhooks
API REST complet și notificări de ieșire către Slack, Microsoft Teams, Jira și webhook-uri îți permit să integrezi descoperirile în fluxurile de lucru existente de ticketing și alertare.
De ce să rulezi Dependency-Track pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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