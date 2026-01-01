Reducere de până la 69% pentru Dependency-Track

Instalează Dependency-Track cu un singur click.

Platformă de analiză a componentelor cu sursă deschisă care monitorizează continuu listele de materiale software pentru vulnerabilități, componente învechite și riscuri de licență.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Dependency-Track cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
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Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
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Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Dependency-Track

Dependency-Track este un proiect emblematic OWASP care oferă echipelor de securitate și inginerie vizibilitate continuă asupra riscului lanțului de aprovizionare software. Acesta preia documente Software Bill of Materials (SBOM) în format CycloneDX și analizează fiecare componentă în raport cu surse autoritare de vulnerabilități, inclusiv National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index și VulnDB — astfel încât o singură divulgare CVE apare imediat în fiecare proiect care utilizează biblioteca afectată.

Găzduirea proprie a Dependency-Track menține SBOM-urile și constatările de vulnerabilitate despre aplicațiile tale proprietare în întregime în infrastructura ta, ceea ce este important pentru organizațiile aflate sub constrângeri de reglementare sau contractuale privind locul unde poate rezida telemetria lanțului de aprovizionare. Implementarea susținută de PostgreSQL păstrează o pistă de audit completă a inventarelor de componente și a deciziilor de politică pentru fiecare lansare.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Dependency-Track

Preluare SBOM

Acceptă liste de materiale CycloneDX direct din pipeline-uri CI/CD, instrumente de construire și scanere SCA — nu necesită instalarea unui agent pe gazdele de aplicații.

Informații multi-sursă despre vulnerabilități

Corelează fiecare componentă cu NVD, GitHub Advisories, OSS Index și VulnDB, astfel încât CVE-urile nou divulgate să apară imediat în toate proiectele afectate.

Motor de politici

Definește și impune politici privind gravitatea vulnerabilităților, familiile de licențe și vârsta componentelor, și oprește compilările CI atunci când proiectele încalcă standardele organizaționale.

Conformitatea licenței

Identifică fiecare licență din graficul de dependențe și semnalează licențele incompatibile sau restricționate înainte ca acestea să fie incluse într-o lansare.

EPSS și context de exploatare

Prioritizează descoperirile folosind Sistemul de Scorare a Predicției Exploatărilor și indicatorii de exploatare cunoscută, concentrând efortul de remediere pe vulnerabilitățile cel mai probabil să fie atacate.

REST API și webhooks

API REST complet și notificări de ieșire către Slack, Microsoft Teams, Jira și webhook-uri îți permit să integrezi descoperirile în fluxurile de lucru existente de ticketing și alertare.

De ce să rulezi Dependency-Track pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

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