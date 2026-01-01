Judge0 CE este un sistem de judecător online open-source care expune un API HTTP JSON simplu pentru compilarea și executarea codului sursă în peste 60 de limbaje de programare, inclusiv C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust și Ruby. Fiecare trimitere este compilată și rulată într-un sandbox complet izolat, cu resurse limitate, folosind spații de nume ale kernel-ului Linux și cgroups, prevenind procesele necontrolate, epuizarea memoriei sau evadările din sistemul de fișiere.

Găzduirea proprie a Judge0 îți permite să construiești platforme de evaluare a codului, judecători de programare competitivă sau instrumente educaționale fără a te baza pe servicii de execuție terțe. Tu deții API-ul, controlezi limitele de rată și păstrezi toate datele de trimitere pe propriul tău VPS. Ediția CE este gratuită și licențiată MIT, fără taxe per execuție, indiferent de volum.