Instalează Judge0 CE cu un singur click.
API de execuție a codului open-source care compilează și rulează trimiteri în peste 60 de limbaje de programare, într-un sandbox izolat.
Alege un plan VPS pentru Judge0 CE
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Judge0 CE
Judge0 CE este un sistem de judecător online open-source care expune un API HTTP JSON simplu pentru compilarea și executarea codului sursă în peste 60 de limbaje de programare, inclusiv C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust și Ruby. Fiecare trimitere este compilată și rulată într-un sandbox complet izolat, cu resurse limitate, folosind spații de nume ale kernel-ului Linux și cgroups, prevenind procesele necontrolate, epuizarea memoriei sau evadările din sistemul de fișiere.
Găzduirea proprie a Judge0 îți permite să construiești platforme de evaluare a codului, judecători de programare competitivă sau instrumente educaționale fără a te baza pe servicii de execuție terțe. Tu deții API-ul, controlezi limitele de rată și păstrezi toate datele de trimitere pe propriul tău VPS. Ediția CE este gratuită și licențiată MIT, fără taxe per execuție, indiferent de volum.
Funcționalități cheie ale Judge0 CE
Suport pentru 60+ limbi
Execută trimiteri în C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby și zeci de altele — toate gestionate de un singur punct final API unificat.
Execuție izolată în sandbox
Fiecare execuție rulează într-un sandbox la nivel de kernel cu limite stricte de timp CPU, memorie și procese, prevenind interferența între execuțiile concurente.
Simplu API HTTP JSON
Creează o trimitere cu codul sursă și ID-ul limbajului printr-o singură cerere POST și interoghează sau așteaptă sincron verdictul, ieșirea și statisticile de execuție.
Autentificare și autorizare
Protejează API-ul cu anteturi token configurabile de autentificare și autorizare, permițând acces controlat doar pentru clienții de încredere.
Grup de lucrători asincroni
Un proces worker separat preia coada de execuție din Redis, astfel încât serverul API rămâne responsiv în condiții de încărcare mare a solicitărilor.
Limitare a ratei încorporată
Limitarea ratei per client poate fi configurată pentru a preveni ca un singur apelant să satureze pool-ul de execuție pe o implementare partajată.
De ce să rulezi Judge0 CE pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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