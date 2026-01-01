Implementează Databag cu o instalare dintr-un singur click.
Aplicație de mesagerie federată, cu auto-găzduire, criptare end-to-end, apeluri audio/video și fire de discuție bazate pe subiecte.
Alege un plan VPS pentru Databag
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Databag
Databag este o platformă de mesagerie federată, cu auto-găzduire, care aduce comunicarea descentralizată persoanelor fizice și comunităților mici fără a se baza pe servere corporative sau infrastructură blockchain. Folosind criptografia cu chei publice-private pentru identitate, conturile nu sunt legate de niciun domeniu de găzduire specific — utilizatorii de pe diferite noduri Databag pot comunica liber între ei, similar modului în care funcționează federația de email.
Platforma acceptă subiecte restricționate criptate end-to-end, apeluri audio și video, notificări push mobile și organizarea mesajelor pe bază de subiecte. Auto-găzduirea pe VPS-ul tău înseamnă că toate conversațiile, istoricul apelurilor și datele de contact rămân în întregime în infrastructura ta, cu conturi nelimitate per nod și fără taxe per utilizator — ceea ce o face ideală pentru familii, grupuri de prieteni și organizații mici care doresc mesagerie modernă fără intermediari corporativi.
Funcționalități cheie ale Databag
Mesagerie federată
Conturile de pe diferite noduri Databag pot comunica direct, creând o rețea descentralizată unde niciun server unic nu controlează toate conversațiile.
Criptare de la un capăt la altul
Subiectele sigilate utilizează criptare pe partea clientului, astfel încât conținutul mesajelor să fie privat chiar și față de administratorul serverului care găzduiește nodul.
Apeluri audio și video
Apelarea integrată elimină necesitatea unui instrument separat de videoconferință pentru comunitățile care utilizează deja Databag pentru mesagerie.
Fire de discuție bazate pe subiecte
Organizează conversațiile după subiect, mai degrabă decât după contact, facilitând menținerea discuțiilor concentrate și căutarea acestora în cadrul unei comunități.
Conturi nelimitate
Fiecare nod suportă câte conturi sunt necesare, fără costuri suplimentare, ceea ce face economică găzduirea mesajelor pentru o întreagă gospodărie sau organizație.
De ce să rulezi Databag pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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