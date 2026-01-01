Databag este o platformă de mesagerie federată, cu auto-găzduire, care aduce comunicarea descentralizată persoanelor fizice și comunităților mici fără a se baza pe servere corporative sau infrastructură blockchain. Folosind criptografia cu chei publice-private pentru identitate, conturile nu sunt legate de niciun domeniu de găzduire specific — utilizatorii de pe diferite noduri Databag pot comunica liber între ei, similar modului în care funcționează federația de email.

Platforma acceptă subiecte restricționate criptate end-to-end, apeluri audio și video, notificări push mobile și organizarea mesajelor pe bază de subiecte. Auto-găzduirea pe VPS-ul tău înseamnă că toate conversațiile, istoricul apelurilor și datele de contact rămân în întregime în infrastructura ta, cu conturi nelimitate per nod și fără taxe per utilizator — ceea ce o face ideală pentru familii, grupuri de prieteni și organizații mici care doresc mesagerie modernă fără intermediari corporativi.