Implementează GitIngest cu un singur click.
Instrument pentru dezvoltatori care convertește depozitele Git în formate text optimizate, gata pentru analiza AI și LLM.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GitIngest
GitIngest face legătura între bazele de cod tradiționale și fluxurile de lucru de dezvoltare asistate de AI prin transformarea depozitelor Git întregi în text structurat, eficient din punct de vedere al token-urilor, pe care modelele lingvistice le pot procesa eficient. Extrage codul cu formatare inteligentă, respectă modelele gitignore și oferă estimări ale numărului de token-uri, astfel încât dezvoltatorii să poată planifica costurile API înainte de a trimite extrase mari.
Auto-găzduirea GitIngest asigură că codul sursă proprietar nu trece niciodată prin servere externe. Spre deosebire de serviciul public, propria ta instanță nu impune limite de rată, permițând procesarea nelimitată a depozitelor pentru echipele cu nevoi intense de dezvoltare asistată de AI.
Funcționalități cheie ale GitIngest
Conversie repozitoriu la LLM
Transformă întregi depozite Git în text structurat, optimizat pentru modele lingvistice, păstrând contextul codului fără copiere-lipire manuală.
Estimarea numărului de tokenuri
Afișează numărul de tokenuri și statisticile privind dimensiunea extrasului înainte să trimiți către un API LLM, ajutând la estimarea costurilor în avans.
Suport pentru depozite private
Integrarea tokenului de acces personal GitHub permite procesarea securizată a depozitelor private și proprietare.
Extracție selectivă
Extrage directoare sau module specifice pentru o analiză AI concentrată, în loc să trimiți o întreagă bază de cod mare.
Filtrare inteligentă
Exclude automat fișierele binare și respectă modelele gitignore pentru a produce o ieșire de text curată și relevantă.
De ce să rulezi GitIngest pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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