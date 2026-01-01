Implementează iTop cu instalare printr-un singur click.
Platformă ITSM open-source și CMDB pentru gestionarea serviciilor IT, a infrastructurii și a fluxurilor de lucru de suport.
Alege un plan VPS pentru iTop
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu iTop
iTop (Portalul de Operațiuni IT) este o platformă de Management al Serviciilor IT complet open-source, bazată pe web, construită în jurul celor mai bune practici ITIL. Combină o Bază de Date de Management al Configurației puternică cu module de helpdesk, gestionare a incidentelor, problemelor, schimbărilor și serviciilor — toate într-o singură aplicație auto-găzduită.
Spre deosebire de instrumentele SaaS ITSM care percep taxe per agent, auto-găzduirea iTop pe propriul tău VPS oferă echipei tale IT control complet asupra datelor, personalizării și integrărilor. Poți extinde iTop prin add-on-uri de pe iTop Hub pentru a-l adapta la fluxurile tale de lucru operaționale specifice.
Funcționalități cheie ale iTop
CMDB integrat
Urmărește toate activele IT și relațiile lor într-o bază de date complet personalizabilă, cu analiză grafică a impactului.
Incident și birou de asistență
Gestionarea tichetelor de suport cu urmărire SLA, notificări pentru utilizatori și un istoric complet de audit al fiecărei acțiuni întreprinse.
Gestionarea schimbării
Planifică și aprobă modificările cu fluxuri de lucru structurate care mențin mediul tău IT stabil și trasabil.
Catalog de servicii
Definește și gestionează ofertele de servicii, contractele și obiectivele SLA în întreaga ta organizație IT.
Extensibil prin extensii
Extinde iTop cu extensii comunitare și comerciale din iTop Hub fără a modifica codul de bază.
De ce să rulezi iTop pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
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