Implementează Joomla cu un singur click.
CMS open-source puternic pentru construirea de site-uri web dinamice, portaluri și aplicații web cu suport multilingv.
Alege un plan VPS pentru Joomla
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Joomla
Joomla este un sistem de gestionare a conținutului matur, open-source, cu peste 100 de milioane de descărcări, care alimentează totul, de la bloguri personale și portaluri comunitare la aplicații de întreprindere și site-uri guvernamentale. Gestionarea avansată a utilizatorilor, suportul multilingv încorporat pentru peste 75 de limbi și miile de extensii îl fac una dintre cele mai flexibile platforme CMS disponibile.
Găzduirea Joomla pe propriul tău VPS îți oferă resurse dedicate, control complet asupra configurării PHP și MySQL și fără restricții de găzduire partajată — astfel încât site-ul tău se scalează cu audiența ta fără performanțe imprevizibile sau taxe per vizitator.
Funcționalități cheie ale Joomla
Multilingv integrat
Gestionează conținutul în peste 75 de limbi nativ — fără a fi necesare pluginuri terțe, ceea ce îl face ideal pentru afaceri și organizații internaționale.
Control acces avansat
Definește permisiuni granulare cu mai multe grupuri de utilizatori și niveluri de acces, permițându-ți să controlezi exact cine poate crea, edita sau publica conținut.
Mii de Extensii
Extinde Joomla cu șabloane, componente, module și plugin-uri din Joomla Extensions Directory pentru a adăuga orice funcționalitate de care are nevoie site-ul tău.
Instrumente SEO încorporate
Generează URL-uri prietenoase, descrieri meta și sitemap-uri din start pentru a îmbunătăți clasamentul în motoarele de căutare, fără plugin-uri suplimentare.
Versionare conținut
Urmărește fiecare modificare adusă articolelor și revino la orice versiune anterioară, protejându-ți conținutul de editări accidentale sau revizuiri nedorite.
De ce să rulezi Joomla pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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