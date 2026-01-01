Implementează Komari cu o instalare dintr-un singur click.
Panou de bord ușor, auto-găzduit, pentru monitorizarea serverului, cu colectare de date bazată pe agenți și metrici în timp real.
Alege un plan VPS pentru Komari
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Komari
Komari este un instrument de monitorizare a serverelor, ușor și open-source, creat pentru cei care își auto-găzduiesc serviciile și care au nevoie de vizibilitate în timp real asupra infrastructurii lor, fără complexitatea platformelor de monitorizare enterprise. Utilizează un agent mic instalat pe fiecare server monitorizat pentru a colecta metrici CPU, memorie, disc și rețea, care sunt apoi afișate într-un panou de bord web curat.
Deoarece Komari este auto-găzduit, toate datele de telemetrie ale serverului tău rămân pe propria infrastructură, fără ca datele să fie trimise către servicii terțe. Designul bazat pe SQLite înseamnă zero dependențe externe de baze de date, făcându-l rapid de implementat și simplu de menținut chiar și pentru echipe mici și operatori individuali.
Funcționalități cheie ale Komari
Monitorizare bazată pe agenți
Instalează agentul ușor Komari pe orice server pentru a colecta și a transmite metrici înapoi la panoul tău de bord central.
Metrici în timp real
Vizualizează utilizarea CPU, consumul de memorie, I/O-ul discului și debitul rețelei, actualizate în timp real în interfața web.
Panou de bord multi-server
Monitorizează toate serverele tale dintr-un singur panou de control, fiecare agent raportând independent gazdei centrale.
Zero dependențe externe
Stocarea SQLite înseamnă că nu există un serviciu de baze de date separat de gestionat — doar containerul și un volum de date persistent.
Suport pentru temă personalizată
Personalizează aspectul panoului de bord pentru a se potrivi preferințelor tale sau brandingului organizației.
De ce să rulezi Komari pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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