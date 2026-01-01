Komari este un instrument de monitorizare a serverelor, ușor și open-source, creat pentru cei care își auto-găzduiesc serviciile și care au nevoie de vizibilitate în timp real asupra infrastructurii lor, fără complexitatea platformelor de monitorizare enterprise. Utilizează un agent mic instalat pe fiecare server monitorizat pentru a colecta metrici CPU, memorie, disc și rețea, care sunt apoi afișate într-un panou de bord web curat.

Deoarece Komari este auto-găzduit, toate datele de telemetrie ale serverului tău rămân pe propria infrastructură, fără ca datele să fie trimise către servicii terțe. Designul bazat pe SQLite înseamnă zero dependențe externe de baze de date, făcându-l rapid de implementat și simplu de menținut chiar și pentru echipe mici și operatori individuali.