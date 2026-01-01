Implementează MaxKB cu instalare printr-un singur click.
Platformă open-source RAG pentru crearea de agenți de baze de cunoștințe AI din documentele și sursele tale de date.
Alege un plan VPS pentru MaxKB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MaxKB
MaxKB este o platformă open-source pentru construirea de agenți AI de baze de cunoștințe de nivel enterprise, alimentați de Retrieval-Augmented Generation (RAG). Aceasta procesează PDF, Word, Excel, Markdown și HTML în încorporări vectoriale și le conectează la LLM-ul ales de tine — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek sau un model local. Un motor de flux de lucru vizual permite echipelor să implementeze agenți inteligenți Q&A fără a scrie cod.
Auto-găzduirea MaxKB pe propriul tău VPS menține documentele proprietare, interacțiunile cu clienții și cunoștințele de business în întregime în cadrul infrastructurii tale, eliminând costurile cloud per interogare, oferindu-ți în același timp control complet asupra selecției modelului și a confidențialității datelor.
Funcționalități cheie ale MaxKB
Întrebări și Răspunsuri bazate pe RAG
Procesează automat documentele în vector embeddings pentru răspunsuri precise, ancorate în sursă, la interogări complexe.
Ingestie multi-format
Importă PDF, Word, Excel, Markdown, HTML și text simplu — plus explorare web pentru a construi baze de cunoștințe din conținut online.
Flexibilitatea modelului
Funcționează cu OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek și modele găzduite local, astfel încât să alegi cea mai bună opțiune în funcție de cost și confidențialitate.
Motor vizual de flux de lucru
Orchestrează procese AI multi-pas și integrează agenți în sisteme de servicii pentru clienți sau HR fără a scrie cod.
Integrare API
API-ul REST complet și fragmentele de încorporare facilitează adăugarea agentului AI la orice site web sau aplicație existentă.
De ce să rulezi MaxKB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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