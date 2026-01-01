Instalează PentAGI cu un singur click.
Sistem de agenți AI complet autonom care rulează sarcini complexe de testare a penetrării dintr-un singur panou de control auto-găzduit.
Alege un plan VPS pentru PentAGI
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PentAGI
PentAGI este un sistem de agenți AI complet autonom care efectuează sarcini complexe de testare a penetrării fără supraveghere umană constantă. Acesta orchestrează agenți AI specializați — planificatori, cercetători, programatori și pentesteri — care analizează o țintă, aleg instrumentele potrivite și le execută în containere Docker izolate pentru a descoperi și valida vulnerabilități.
Conectează-ți propriile chei OpenAI, Anthropic sau Google Gemini, iar PentAGI gestionează întregul angajament, de la recunoaștere la raportare, utilizând o bază de cunoștințe căutabilă susținută de o bază de date pgvector și un web scraper încorporat. Auto-găzduirea pe propriul tău VPS păstrează datele sensibile de scanare, credențialele și descoperirile în întregime pe infrastructura ta, în loc de un serviciu de securitate terț.
Funcționalități cheie ale PentAGI
Agenți AI autonomi
Agenți planificatori, cercetători, programatori și pentesteri colaborează pentru a derula angajamente complete fără intervenție umană pas cu pas.
Adu propriul tău LLM
Conectează modelele OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek sau Ollama locale și schimbă furnizorii oricând dorești.
Execuție izolată a instrumentului
Agenții lansează containere Docker de unică folosință pentru a rula instrumente de securitate, menținând fiecare comandă izolată de gazdă.
Bază de cunoștințe Vector
O bază de date pgvector inclusă oferă agenților memorie pe termen lung a descoperirilor, țintelor și pașilor anteriori pe parcursul unei sarcini.
Cercetare web integrată
Un scraper integrat și conectorii de căutare le permit agenților să colecteze exploit-uri, avertismente și documentație la cerere.
De ce să rulezi PentAGI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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