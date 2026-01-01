Instalează Dify cu un singur click.
Platformă de aplicații LLM cu sursă deschisă pentru construirea vizuală de fluxuri de lucru AI, pipeline-uri RAG și chatboți.
Alege un plan VPS pentru Dify
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dify
Dify este cea mai populară platformă open-source de dezvoltare a aplicațiilor LLM din lume, oferind o interfață vizuală pentru construirea de fluxuri de lucru AI, pipeline-uri RAG, agenți AI și aplicații chatbot. Cu suport pentru peste 100 de furnizori LLM, inclusiv OpenAI, Anthropic, Google Gemini și modele locale prin Ollama, Dify permite echipelor să prototipeze și să implementeze aplicații AI de nivel de producție fără a scrie cod complex de orchestrare.
Auto-găzduirea Dify pe propriul tău VPS asigură că toate documentele, embeddingurile, conversațiile și cheile API rămân sub controlul tău complet. Această implementare include o bază de date vectorială Weaviate încorporată pentru căutare semantică, execuție de cod în sandbox și protecție SSRF pentru dezvoltarea securizată a aplicațiilor AI.
Funcționalități cheie ale Dify
Editor vizual de flux de lucru
Construiește fluxuri AI complexe înlănțuind apeluri LLM, integrări API și logică condițională cu drag-and-drop.
RAG pipeline
Ingerează documente, generează încorporări și recuperează cunoștințe relevante cu baza de date vectorială Weaviate integrată.
Framework AI
Creează agenți autonomi cu capabilități de apelare a instrumentelor pentru căutare web, execuție de cod și API-uri externe.
100+ furnizori LLM
Conectează-te la modele OpenAI, Anthropic, Google, Mistral și locale prin Ollama cu echilibrare a sarcinii modelului și fallback.
Execuție de cod în sandbox
Rulează Python și JavaScript în siguranță într-un mediu izolat, cu protecție SSRF integrată.
Studio de inginerie a prompturilor
Proiectează, versionează și testează A/B prompturile cu un tablou de bord de observabilitate pentru înregistrare și urmărire.
De ce să rulezi Dify pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.