Implementează Mautic cu o instalare cu un singur click.
Platformă de automatizare a marketingului cu sursă deschisă pentru campanii de email, scorarea lead-urilor și implicarea clienților pe mai multe canale.
Alege un plan VPS pentru Mautic
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mautic
Mautic este o platformă de automatizare a marketingului complet open-source, care oferă companiilor control complet asupra campaniilor, datelor de contact și parcursurilor clienților. Spre deosebire de instrumentele de marketing SaaS care taxează per contact, Mautic rulează pe propria ta infrastructură — fără taxe recurente de platformă, fără partajare de date cu terți și fără blocare de furnizor.
Găzduirea Mautic pe un VPS îți menține datele clienților sub controlul tău direct — esențial pentru cerințele GDPR și de suveranitate a datelor. Fără prețuri per contact, îți poți scala operațiunile de marketing fără penalități de cost, păstrând în același timp proprietatea deplină asupra fiecărui email, campanii și interacțiuni cu lead-uri.
Funcționalități cheie ale Mautic
Automatizare campanie de email
Construiește campanii automate de tip drip și emailuri de tip broadcast cu un builder drag-and-drop, personalizare dinamică a conținutului și testare A/B.
Evaluarea și urmărirea potențialilor clienți
Punctează contactele în funcție de vizitele pe pagină, deschiderile de emailuri, trimiterile de formulare și evenimentele personalizate pentru a prioritiza urmărirea la momentul potrivit.
Constructor vizual de campanii
Proiectează parcursuri complexe ale clienților în mai mulți pași cu un editor de flux de lucru bazat pe pânză care conectează condiții, acțiuni și decizii.
Segmentare contacte
Segmentează contactele dinamic folosind date comportamentale, demografice și câmpuri personalizate pentru a ținti publicul potrivit pentru fiecare campanie.
Contactare multi-canal
Contactează contactele prin email, SMS, notificări push și notificări web de pe o singură platformă cu urmărire unificată a implicării.
De ce să rulezi Mautic pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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Automatizare open-source a fluxurilor de lucru, fără cod, cu peste 200 de integrări de aplicații