Implementează ThingsBoard printr-o instalare cu un singur click.
Platformă IoT open-source pentru gestionarea dispozitivelor, colectarea telemetriei în timp real și vizualizarea personalizată a panoului de bord.
Alege un plan VPS pentru ThingsBoard
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ThingsBoard
ThingsBoard este o platformă IoT open-source care gestionează întregul ciclu de viață al implementărilor de dispozitive conectate — de la provizionarea dispozitivelor și gestionarea credențialelor până la ingestia de telemetrie în timp real, procesarea complexă a evenimentelor și vizualizarea personalizată a tabloului de bord. Suportă protocoalele MQTT, HTTP și CoAP din start, făcându-l compatibil cu practic orice microcontroler, senzor industrial sau gateway.
Găzduirea ThingsBoard pe propriul tău VPS înseamnă că datele dispozitivului tău nu părăsesc niciodată infrastructura ta — esențial pentru implementările industriale, medicale și de clădiri inteligente supuse cerințelor de suveranitate a datelor. Cu suport multi-tenant, o singură instanță ThingsBoard poate servi medii izolate pentru diferite echipe, clienți sau proiecte.
Funcționalități cheie ale ThingsBoard
Panouri de bord în timp real
Construiește panouri de bord personalizate cu zeci de tipuri de widget-uri — diagrame, indicatoare, hărți și tabele — care se actualizează în timp real pe măsură ce dispozitivele trimit telemetrie.
Motor de reguli vizual
Procesează datele dispozitivului cu un editor de lanțuri de reguli drag-and-drop care declanșează alarme, transformă sarcinile utile și transmite evenimente către sisteme externe.
MQTT Conectivitate dispozitive
Conectează senzori și microcontrolere prin MQTT, HTTP sau CoAP folosind tokenuri de acces per-dispozitiv, fără a fi necesar un broker suplimentar.
Administrarea flotei de dispozitive
Organizează dispozitivele în grupuri, atribuie atribute partajate, gestionează actualizările de firmware și urmărește starea dispozitivelor în întreaga ta flotă.
Suport pentru mai mulți chiriași
Creează conturi de chiriaș izolate cu propriile dispozitive, panouri de bord și roluri de utilizator — ideal pentru companiile de produse care gestionează implementările clienților.
Alarme și notificări
Definește alarme bazate pe praguri sau reguli care trimit notificări prin email, webhook sau platformă atunci când sunt îndeplinite condițiile dispozitivului.
De ce să rulezi ThingsBoard pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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