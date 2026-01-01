ThingsBoard este o platformă IoT open-source care gestionează întregul ciclu de viață al implementărilor de dispozitive conectate — de la provizionarea dispozitivelor și gestionarea credențialelor până la ingestia de telemetrie în timp real, procesarea complexă a evenimentelor și vizualizarea personalizată a tabloului de bord. Suportă protocoalele MQTT, HTTP și CoAP din start, făcându-l compatibil cu practic orice microcontroler, senzor industrial sau gateway.

Găzduirea ThingsBoard pe propriul tău VPS înseamnă că datele dispozitivului tău nu părăsesc niciodată infrastructura ta — esențial pentru implementările industriale, medicale și de clădiri inteligente supuse cerințelor de suveranitate a datelor. Cu suport multi-tenant, o singură instanță ThingsBoard poate servi medii izolate pentru diferite echipe, clienți sau proiecte.