Implementează Scrypted cu un singur click.
Platformă de integrare video pentru acasă și NVR de înaltă performanță, cu detecții inteligente alimentate de inteligență artificială.
Alege un plan VPS pentru Scrypted
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Scrypted
Scrypted este o platformă open-source de integrare video pentru acasă și un înregistrator video de rețea (NVR) care unifică camerele IP în ecosistemele de casă inteligentă, inclusiv HomeKit, Google Home, Alexa și Home Assistant. Transcodarea sa accelerată hardware și arhitectura de plugin-uri oferă stream-uri live cu latență scăzută și înregistrări fiabile 24/7, fără blocare la un anumit furnizor.
Plugin-ul Scrypted NVR adaugă înregistrare continuă cu detecții inteligente bazate pe inteligență artificială, alerte instantanee de mișcare și o aplicație mobilă și desktop bine pusă la punct pentru monitorizare la distanță. Găzduirea proprie pe VPS-ul tău îți oferă proprietatea deplină asupra înregistrărilor tale și elimină taxele continue de abonament la cloud.
Funcționalități cheie ale Scrypted
Integrare casă inteligentă
Transmite camere către HomeKit, Google Home, Alexa și Home Assistant simultan dintr-o singură platformă unificată.
Înregistrare NVR 24/7
Înregistrează fiecare cameră non-stop cu plugin-ul Scrypted NVR și răsfoiește înregistrările prin navigarea intuitivă pe cronologie.
Detecții inteligente AI
Primește alerte inteligente de mișcare, persoane, vehicule și animale, alimentate de modele de învățare automată pe dispozitiv.
Accelerare hardware
Utilizează GPU-ul sau decodarea video accelerată hardware pentru streamuri fluide, cu latență redusă și cu o supraîncărcare minimă a CPU-ului.
Ecosistem de plugin-uri
Extinde funcționalitatea cu sute de plugin-uri comunitare care suportă camere, încuietori, senzori și dispozitive inteligente pentru casă.
De ce să rulezi Scrypted pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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