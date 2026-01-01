Implementează Daptin cu un singur click.
Open-source headless CMS care expune orice model de date prin intermediul API-urilor REST și GraphQL generate automat.
Alege un plan VPS pentru Daptin
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Daptin
Daptin este un backend-as-a-service open-source care transformă orice model de date într-un API REST și GraphQL complet, cu autentificare a utilizatorilor, permisiuni bazate pe roluri și mașini de stare încorporate. În loc să scrii handlere de endpoint, definești entități și relații în YAML sau JSON, iar Daptin generează automat interfața CRUD completă, panoul de bord și specificația OpenAPI.
Auto-găzduirea Daptin pe propriul tău VPS menține înregistrările utilizatorilor, acreditările OAuth și activele încărcate întru totul sub controlul tău, fără taxe per cerere. Implementarea cu un singur binar include suport încorporat pentru SQLite, PostgreSQL și MySQL, plus adaptoare de stocare bazate pe rclone pentru coloane de fișiere sincronizate în cloud și pachete integrate din marketplace pentru activarea selectivă a funcționalităților.
Funcționalități cheie ale Daptin
APIs generate automat
Definește entități în YAML sau JSON și Daptin expune instantaneu endpoint-uri REST, o schemă GraphQL și o specificație OpenAPI — nu este necesar cod de gestionare.
Backend multi-bază de date
Rulează aceeași instanță Daptin pe SQLite pentru porniri rapide, sau scalează la PostgreSQL și MySQL fără a schimba nici măcar o singură linie de definiții de model.
Autentificare și permisiuni
Gestionarea integrată a utilizatorilor, autentificarea socială OAuth2, autorizarea JWT și permisiunile detaliate pe rând elimină necesitatea unui serviciu de identitate separat.
Acțiuni și mașini de stare
Modelează fluxurile de lucru de afaceri direct în Daptin folosind lanțuri de acțiuni și mașini de stare finite, înlocuind codul personalizat de server pentru orchestrarea tipică CRUD.
Sincronizare stocare în cloud
Coloanele de resurse stochează fișiere prin intermediul furnizorilor bazați pe rclone, permițându-ți să sincronizezi încărcările către S3, Google Drive, Dropbox și zeci de alte backend-uri din start.
De ce să rulezi Daptin pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.