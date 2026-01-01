Implementează Thumbor printr-o instalare cu un singur click.
Server de imagini inteligent open-source care decupează, redimensionează și filtrează imagini la cerere prin solicitări simple bazate pe URL.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Thumbor
Thumbor este un server inteligent de procesare a imaginilor bazat pe Python, care gestionează redimensionarea, decuparea și filtrarea prin parametri URL — nu sunt necesare modificări ale codului aplicației pentru integrare. Ceea ce diferențiază Thumbor de redimensionatoarele generice de imagini este decuparea sa inteligentă, bazată pe inteligență artificială: detectează automat fețele și caracteristicile importante dintr-o imagine înainte de decupare, asigurându-se că subiectul nu este niciodată tăiat accidental.
Utilizat în producție de Wikipedia, Globo.com, Forbes și Vox Media pentru a servi miliarde de imagini, Thumbor este testat în condiții reale la scară largă. Nu necesită dependențe externe pentru funcționarea de bază. Găzduirea proprie înlocuiește taxele SaaS per transformare cu un cost fix de VPS și menține întregul flux media în cadrul propriei infrastructuri.
Funcționalități cheie ale Thumbor
Detectarea inteligentă a feței
Detecția încorporată a feței și a caracteristicilor asigură că cea mai importantă parte a unei imagini rămâne centrată atunci când este decupată la diferite rapoarte de aspect.
Procesare bazată pe URL
Redimensionează, decupează, filtrează și convertește imagini creând un URL — nu necesită SDK, funcționează cu orice limbaj sau framework.
Format selecție automată
Livrează automat WebP browserelor care îl suportă, cu o soluție de rezervă JPEG sau PNG, reducând lățimea de bandă fără efort suplimentar.
Sistem de filtrare extensibil
Aplică luminozitate, contrast, filigrane, colțuri rotunjite și estompare prin parametri URL sau pluginuri de filtru Python personalizate.
Cache de rezultate
Rezultatele procesate sunt stocate în cache pentru a evita reprocesarea solicitărilor identice, reducând semnificativ încărcarea CPU la volume mari de trafic.
De ce să rulezi Thumbor pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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