Thumbor este un server inteligent de procesare a imaginilor bazat pe Python, care gestionează redimensionarea, decuparea și filtrarea prin parametri URL — nu sunt necesare modificări ale codului aplicației pentru integrare. Ceea ce diferențiază Thumbor de redimensionatoarele generice de imagini este decuparea sa inteligentă, bazată pe inteligență artificială: detectează automat fețele și caracteristicile importante dintr-o imagine înainte de decupare, asigurându-se că subiectul nu este niciodată tăiat accidental.

Utilizat în producție de Wikipedia, Globo.com, Forbes și Vox Media pentru a servi miliarde de imagini, Thumbor este testat în condiții reale la scară largă. Nu necesită dependențe externe pentru funcționarea de bază. Găzduirea proprie înlocuiește taxele SaaS per transformare cu un cost fix de VPS și menține întregul flux media în cadrul propriei infrastructuri.