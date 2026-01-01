Implementează Penpot cu un singur click.
Platformă open-source de design UI/UX și prototipare, construită pe standarde web pentru designeri și dezvoltatori.
Alege un plan VPS pentru Penpot
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Penpot
Penpot este prima platformă de design și prototipare open-source construită special pentru colaborarea multidisciplinară între designeri și dezvoltatori. Spre deosebire de alternativele proprietare care blochează echipele în modele de abonament și ecosisteme închise, Penpot este construit pe standarde web deschise, generează SVG nativ și cod pregătit pentru CSS pe care dezvoltatorii îl pot utiliza direct în proiectele lor.
Auto-găzduirea Penpot pe propriul tău VPS păstrează toate fișierele de design, munca clienților și proprietatea intelectuală exclusiv pe serverele tale — fără taxe per utilizator, fără blocare de către furnizor și control complet asupra infrastructurii și datelor tale de design.
Funcționalități cheie ale Penpot
Colaborare în timp real
Mai mulți designeri pot lucra la același fișier simultan, cu prezența cursorului, comentarii în linie și actualizări în timp real.
Ieșire SVG nativă
Fiecare design exportă în SVG standard cu proprietăți CSS pe care dezvoltatorii le pot copia direct în cod, eliminând presupunerile legate de transfer.
Sistem de componente
Construiește sisteme de design scalabile cu componente reutilizabile, variante, suprascrieri imbricate și biblioteci partajate între proiecte.
Prototipare interactivă
Creează prototipuri interactive cu tranziții, suprapuneri și comportamente de derulare pentru a testa și valida fluxurile utilizatorilor înainte de dezvoltare.
Predare dezvoltator
Panoul de inspecție expune valorile CSS, dimensiunile și activele, astfel încât dezvoltatorii să obțină specificații precise fără a avea nevoie de acces la instrumente de design.
Ecosistem de pluginuri
Extinde Penpot cu un API de plugin JavaScript pentru a construi fluxuri de lucru personalizate și a te integra cu lanțul tău existent de instrumente de design.
De ce să rulezi Penpot pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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