Implementează Umami Analytics cu instalare printr-un singur click.
Alternativă de analiză web cu sursă deschisă, axată pe confidențialitate, la Google Analytics, fără cookie-uri și cu conformitate GDPR implicită.
Alege un plan VPS pentru Umami Analytics
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Umami Analytics
Umami este o platformă de analiză web rapidă, open-source, care urmărește traficul site-ului web fără cookie-uri, amprentare digitală sau partajare de date între site-uri. Este conformă cu GDPR în mod implicit, ceea ce o face o alternativă directă la Google Analytics pentru echipele care prioritizează confidențialitatea vizitatorilor și proprietatea datelor.
Auto-găzduirea Umami pe un VPS înseamnă că toate datele vizitatorilor rămân pe infrastructura ta, fără acces terț. O singură instalare susținută de PostgreSQL poate urmări mai multe site-uri web, evenimente personalizate și campanii UTM printr-un panou de bord curat, în timp real, accesibil întregii tale echipe.
Funcționalități cheie ale Umami Analytics
Urmărire fără cookie-uri
Umami colectează analize fără cookie-uri sau identificatori persistenți, asigurând conformitatea cu GDPR și CCPA din start.
Suport multi-site
Urmărește site-uri web nelimitate dintr-o singură instalare Umami, cu tablouri de bord separate și date izolate pentru fiecare proprietate.
Evenimente personalizate
Urmărește clicurile pe butoane, trimiterile de formulare, descărcările și orice interacțiune personalizată a utilizatorului dincolo de vizualizările standard de pagină.
Panou de bord în timp real
Vizualizează numărul de vizitatori în timp real, paginile de top, sursele de referință și detaliile despre dispozitive, actualizate în timp real, fără reîmprospătarea paginii.
Urmărirea campaniilor UTM
Măsoară performanța campaniilor de marketing urmărind parametrii UTM pe toate site-urile tale web urmărite.
De ce să rulezi Umami Analytics pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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