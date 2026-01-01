Umami este o platformă de analiză web rapidă, open-source, care urmărește traficul site-ului web fără cookie-uri, amprentare digitală sau partajare de date între site-uri. Este conformă cu GDPR în mod implicit, ceea ce o face o alternativă directă la Google Analytics pentru echipele care prioritizează confidențialitatea vizitatorilor și proprietatea datelor.

Auto-găzduirea Umami pe un VPS înseamnă că toate datele vizitatorilor rămân pe infrastructura ta, fără acces terț. O singură instalare susținută de PostgreSQL poate urmări mai multe site-uri web, evenimente personalizate și campanii UTM printr-un panou de bord curat, în timp real, accesibil întregii tale echipe.