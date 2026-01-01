Implementează CiviCRM cu un singur click.
Managementul relațiilor cu constituenții open-source, creat pentru organizații non-profit, grupuri de susținere și organizații bazate pe membri.
Alege un plan VPS pentru CiviCRM
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu CiviCRM
CiviCRM este un CRM open-source, conceput special pentru organizații non-profit, ONG-uri, asociații și organizații civice. Spre deosebire de CRM-urile comerciale axate pe vânzări, fiecare modul — contacte, contribuții, abonamente, evenimente, corespondență și gestionarea cazurilor — este proiectat în jurul fluxurilor de lucru ale strângătorilor de fonduri, organizatorilor și personalului de program care gestionează susținătorii, mai degrabă decât potențialii clienți.
Găzduirea CiviCRM pe propriul tău VPS menține înregistrările donatorilor, istoricul contribuțiilor și datele membrilor sub controlul tău deplin, fără prețuri per contact, fără procesatori de date terți și cu proprietate deplină asupra fiecărui raport și segmentare pe care le construiești.
Funcționalități cheie ale CiviCRM
Gestionarea contactelor
Urmărește contacte, gospodării și organizații nelimitate, cu relații, etichete și câmpuri personalizate, adaptate fluxurilor de lucru non-profit.
Contribuții și strângere de fonduri
Acceptă donații online, gestionează angajamentele, derulează programe de donații recurente și reconciliază contribuțiile cu raportare financiară integrată.
Gestionarea membrilor
Automatizează înscrierile de membru, reînnoirile și beneficiile eșalonate cu tipuri de abonament configurabile și memento-uri privind ciclul de viață.
Evenimente și înregistrare
Creează pagini de evenimente, vinde bilete, gestionează participanții și urmărește istoricul participărilor alături de restul fiecărei înregistrări de contact.
Email și expediere în masă
Segmentează audiențele, trimite campanii de email țintite și măsoară deschiderile, clicurile și ratele de respingere fără a plăti taxe de trimitere per contact.
De ce să rulezi CiviCRM pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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