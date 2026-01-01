CiviCRM este un CRM open-source, conceput special pentru organizații non-profit, ONG-uri, asociații și organizații civice. Spre deosebire de CRM-urile comerciale axate pe vânzări, fiecare modul — contacte, contribuții, abonamente, evenimente, corespondență și gestionarea cazurilor — este proiectat în jurul fluxurilor de lucru ale strângătorilor de fonduri, organizatorilor și personalului de program care gestionează susținătorii, mai degrabă decât potențialii clienți.

Găzduirea CiviCRM pe propriul tău VPS menține înregistrările donatorilor, istoricul contribuțiilor și datele membrilor sub controlul tău deplin, fără prețuri per contact, fără procesatori de date terți și cu proprietate deplină asupra fiecărui raport și segmentare pe care le construiești.