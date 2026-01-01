Implementează Jotty cu un singur click.
Aplicație ușoară, bazată pe fișiere, de luare de notițe și gestionare a sarcinilor, cu tablouri Kanban și suport Markdown — nu necesită bază de date.
Alege un plan VPS pentru Jotty
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Jotty
Jotty este un instrument de productivitate minimalist, auto-găzduit, care stochează totul în fișiere Markdown și JSON — fără a fi nevoie de o bază de date de întreținut. Combină un editor WYSIWYG TipTap pentru notițe bogate și liste de verificare cu panouri Kanban și urmărire de bază a timpului, acoperind gestionarea zilnică a sarcinilor fără complexitate inutilă.
Rularea Jotty pe propriul tău VPS înseamnă că notițele și listele tale de sarcini rămân private, accesibile de pe orice dispozitiv și fără taxe de abonament. Suportul multi-utilizator cu un panou de administrare permite familiilor sau echipelor mici să partajeze o singură instanță cu colecții separate de notițe și partajare colaborativă opțională prin linkuri.
Funcționalități cheie ale Jotty
Stocare bazată pe fișiere
Notițele și sarcinile sunt salvate ca fișiere Markdown și JSON — ușor de făcut backup, de controlat versiunile sau de migrat fără instrumente de export proprietare.
Editor de text îmbogățit
Editorul WYSIWYG TipTap suportă Markdown, blocuri de cod cu evidențiere de sintaxă și liste de verificare drag-and-drop pentru notițe productive.
Tablouri Kanban
Vizualizează fluxurile de lucru ale sarcinilor cu tablouri de proiect în stil Kanban și urmărire a timpului încorporată, fără a implementa o platformă de management de proiect complexă.
Acces multi-utilizator
Panoul de administrare suportă mai multe conturi de utilizator cu colecții de notițe separate și linkuri partajabile pentru colaborare selectivă.
De ce să rulezi Jotty pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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