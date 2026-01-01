Instalează Annif printr-un singur click.
Set de instrumente multilingv automatizat pentru indexare tematică, destinat bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și fluxurilor de lucru de cercetare.
Alege un plan VPS pentru Annif
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Annif
Annif este un set de instrumente open-source de la Biblioteca Națională a Finlandei care atribuie automat termeni de subiect documentelor. Acesta combină backend-uri lexicale, statistice și de învățare automată, inclusiv TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE și modele de ansamblu, astfel încât catalogatorii pot alege sau combina algoritmii care se potrivesc cel mai bine fiecărei colecții și limbi.
Găzduirea Annif pe propriul tău VPS menține corpusurile de antrenament, vocabularele controlate și metadatele bibliografice sub controlul tău deplin în loc să le trimiți unui serviciu de indexare terț. Containerul expune o interfață REST API și o interfață de utilizator bazată pe browser pentru testarea proiectelor, astfel încât integrarea Annif în fluxurile de lucru de catalogare existente sau construirea de clienți personalizați necesită doar apeluri HTTP.
Funcționalități cheie ale Annif
Backend-uri multiple de indexare
Alege între TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE și stwfsapy, sau combină-le în ansambluri optimizate pentru fiecare limbă și colecție.
Suport multilingv
Analizoarele configurabile gestionează limbile finlandeză, suedeză, engleză, germană și alte limbi prin intermediul stemmerelor Snowball, Voikko și al pipeline-urilor spaCy.
REST API și interfață web
Interfața de utilizator a browserului încorporat îți permite să experimentezi cu proiecte, în timp ce punctul final REST documentat OpenAPI integrează Annif în instrumentele de catalogare existente.
Vocabulare controlate
Încarcă vocabulare SKOS, TSV sau CSV, cum ar fi YSO, LCSH, sau propriul tău tezaur, astfel încât sugestiile să rămână aliniate cu fișierele de autoritate.
CLI pentru instruire și evaluare
Gestionează proiecte, antrenează modele și evaluează precizia și acuratețea comparativ cu corpusuri de referință, cu o interfață de linie de comandă scriptabilă.
De ce să rulezi Annif pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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