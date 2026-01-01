Annif este un set de instrumente open-source de la Biblioteca Națională a Finlandei care atribuie automat termeni de subiect documentelor. Acesta combină backend-uri lexicale, statistice și de învățare automată, inclusiv TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE și modele de ansamblu, astfel încât catalogatorii pot alege sau combina algoritmii care se potrivesc cel mai bine fiecărei colecții și limbi.

Găzduirea Annif pe propriul tău VPS menține corpusurile de antrenament, vocabularele controlate și metadatele bibliografice sub controlul tău deplin în loc să le trimiți unui serviciu de indexare terț. Containerul expune o interfață REST API și o interfață de utilizator bazată pe browser pentru testarea proiectelor, astfel încât integrarea Annif în fluxurile de lucru de catalogare existente sau construirea de clienți personalizați necesită doar apeluri HTTP.