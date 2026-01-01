Instalează Misskey cu un singur click.
Platformă de socializare federată open-source care conectează comunitatea ta la fediversul global prin ActivityPub.
Alege un plan VPS pentru Misskey
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Misskey
Misskey este o platformă de social media open-source, bogată în funcții, construită pentru fediverse. Folosind protocolul ActivityPub, instanța ta Misskey se federează cu Mastodon, Pleroma și mii de alte servere fediverse, oferind utilizatorilor tăi acces la un grafic social global, păstrând în același timp toate datele pe propria ta infrastructură.
Spre deosebire de platformele centralizate mari, Misskey pune controlul comunității pe primul loc — tu stabilești regulile, politicile de moderare și cine se poate alătura. Auto-găzduirea pe un VPS înseamnă fără manipulare algoritmică, fără colectare de date și fără riscul ca platforma să dispară în jurul tău.
Funcționalități cheie ale Misskey
ActivityPub federație
Instanța ta se conectează la peste 10.000 de servere fediverse, astfel încât utilizatorii să poată urmări și interacționa cu conturi de pe Mastodon, Pleroma și alte platforme, fără a părăsi instanța ta.
Reacții emoji personalizate
Reacționează la orice postare cu orice emoji — inclusiv cu cele personalizate pe care le încarci — depășind cu mult aprecierile cu un singur buton ale majorității platformelor.
Unitate media încorporată
Fiecare utilizator primește un spațiu de stocare media personal pentru a încărca, organiza și reutiliza fișiere și imagini în toate postările, fără a le reîncărca.
Sistem de pluginuri și teme
Extinde Misskey cu plugin-uri bazate pe AiScript și aplică teme personalizate pentru a personaliza în profunzime interfața pentru comunitatea ta.
Vizibilitate flexibilă a notelor
Fiecare postare poate fi setată ca publică, în cronologia principală, doar pentru urmăritori sau ca mesaj direct — oferind utilizatorilor un control detaliat asupra a cine vede ce.
De ce să rulezi Misskey pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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