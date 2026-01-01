Implementează Overseerr cu un singur click.
Instrument de gestionare și descoperire a solicitărilor media pentru Plex cu navigare alimentată de TMDb, fluxuri de lucru de aprobare și integrare automată Sonarr și Radarr.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Overseerr
Overseerr este principalul instrument open-source de gestionare a solicitărilor media pentru operatorii de servere Plex. Utilizatorii navighează printr-o interfață uimitoare, alimentată de TMDb, pentru a descoperi și solicita filme sau emisiuni TV; administratorii revizuiesc și aprobă aceste solicitări, care sunt apoi îndeplinite automat prin Sonarr și Radarr. Autentificarea Plex oferă o autentificare unică (single sign-on) fără întreruperi, iar scanerul de bibliotecă previne descărcările duplicate, verificând ce este deja disponibil.
Găzduirea Overseerr pe VPS-ul tău oferă comunității tale Plex un portal rafinat, mereu accesibil, fără a expune instrumentele de automatizare backend. Resursele dedicate asigură o descoperire rapidă a conținutului media cu imagini de înaltă rezoluție, în timp ce stocarea persistentă protejează istoricul solicitărilor, conturile de utilizator și setările de integrare la reporniri și actualizări.
Funcționalități cheie ale Overseerr
Plex Autentificare unică
Utilizatorii se autentifică cu conturile lor Plex, iar permisiunile se sincronizează automat, astfel că nu există un strat separat de gestionare a utilizatorilor de menținut.
Integrare Sonarr și Radarr
Cererile aprobate sunt redirecționate direct către Sonarr sau Radarr pentru descărcare automată și livrare în bibliotecă, închizând ciclul fără intervenție manuală.
TMDb Interfață de descoperire
O experiență de navigare bogată vizual, alimentată de The Movie Database, le permite utilizatorilor să exploreze conținut în tendințe, popular și recomandat înainte de a face solicitări.
Flux de lucru pentru aprobarea cererilor
Administratorii revizuiesc solicitările în așteptare printr-un panou de bord intuitiv, având posibilitatea de a aproba, refuza sau stabili cote per utilizator pentru a gestiona capacitatea de stocare.
Notificări multi-canal
Ține utilizatorii informați despre starea solicitărilor prin Discord, Telegram, Slack, email, webhook-uri, Pushover și multe altele, fiecare canal fiind configurabil independent.
De ce să rulezi Overseerr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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