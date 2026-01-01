Instalează OpenCloud cu un singur click.
Platformă open-source de sincronizare, partajare și colaborare a fișierelor — o alternativă suverană la Nextcloud și Google Drive.
Alege un plan VPS pentru OpenCloud
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenCloud
OpenCloud este o platformă modernă open-source pentru sincronizarea fișierelor, partajare și colaborare în echipă. Construită în Go pentru performanță și o amprentă minimă de resurse, oferă o experiență de stocare cloud privată fără a depinde de servicii terțe sau de infrastructura furnizorului. Spre deosebire de soluțiile vechi de sincronizare a fișierelor, OpenCloud include un furnizor de identitate încorporat, astfel încât rulează ca un singur container, fără a necesita o bază de date externă sau un server LDAP.
Auto-găzduirea OpenCloud pe propriul tău VPS îți oferă suveranitate completă asupra fișierelor și datelor tale de colaborare. Documentele, fotografiile, folderele partajate și conturile de utilizator rămân toate pe infrastructura pe care o controlezi — fără limite de stocare impuse de platformă și fără abonament legat de accesul la datele tale.
Funcționalități cheie ale OpenCloud
Implementare cu un singur container
Gestionarea integrată a identității înseamnă că OpenCloud se implementează ca un singur container, fără a necesita o bază de date externă sau un server LDAP.
Sincronizare fișiere și partajare
Sincronizează fișierele între clienții desktop și mobili și partajează foldere sau fișiere individuale cu controale granulare de permisiuni.
WebDAV și CalDAV acces
Montează-ți stocarea ca o unitate de rețea prin WebDAV și gestionează calendarele și contactele prin protocoalele CalDAV și CardDAV.
Clienți desktop și mobili
Clienții oficiali de sincronizare pentru Windows, macOS, Linux, iOS și Android mențin fișierele disponibile pe toate dispozitivele tale.
Integrare Collabora Office
Adaugă Collabora Online pentru a permite editarea bazată pe browser a documentelor, foilor de calcul și prezentărilor, fără a părăsi managerul tău de fișiere.
Politici de parolă granulare
Impune o lungime minimă, cerințe privind clasele de caractere și o listă de parole interzise pentru a respecta standardele de securitate organizaționale.
De ce să rulezi OpenCloud pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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