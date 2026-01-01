OpenCloud este o platformă modernă open-source pentru sincronizarea fișierelor, partajare și colaborare în echipă. Construită în Go pentru performanță și o amprentă minimă de resurse, oferă o experiență de stocare cloud privată fără a depinde de servicii terțe sau de infrastructura furnizorului. Spre deosebire de soluțiile vechi de sincronizare a fișierelor, OpenCloud include un furnizor de identitate încorporat, astfel încât rulează ca un singur container, fără a necesita o bază de date externă sau un server LDAP.

Auto-găzduirea OpenCloud pe propriul tău VPS îți oferă suveranitate completă asupra fișierelor și datelor tale de colaborare. Documentele, fotografiile, folderele partajate și conturile de utilizator rămân toate pe infrastructura pe care o controlezi — fără limite de stocare impuse de platformă și fără abonament legat de accesul la datele tale.