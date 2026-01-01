Spice este un runtime open-source pentru infrastructura de date și AI care combină interogarea SQL federată, căutarea vectorială și inferența LLM într-un singur proces Rust. Construit pe Apache DataFusion, Arrow și DuckDB, se conectează la zeci de surse — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka și altele — și materializează datele „fierbinți” local pentru analize sub-secundă lângă aplicația ta.

Găzduirea Spice pe propriul tău VPS oferă agenților AI și pipeline-urilor RAG un singur endpoint SQL și HTTP peste date federate, fără taxe cloud per-interogare sau trimiterea înregistrărilor sensibile către un serviciu administrat. Seturile de date, accelerările, embedding-urile și modelele sunt toate declarate într-un singur manifest spicepod.yaml.