Implementează Spice AI cu un singur click.
Motor portabil de interogare SQL, căutare și inferență LLM, bazat pe Rust, pentru agenți AI fundamentați pe date.
Alege un plan VPS pentru Spice AI
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Spice AI
Spice este un runtime open-source pentru infrastructura de date și AI care combină interogarea SQL federată, căutarea vectorială și inferența LLM într-un singur proces Rust. Construit pe Apache DataFusion, Arrow și DuckDB, se conectează la zeci de surse — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka și altele — și materializează datele „fierbinți” local pentru analize sub-secundă lângă aplicația ta.
Găzduirea Spice pe propriul tău VPS oferă agenților AI și pipeline-urilor RAG un singur endpoint SQL și HTTP peste date federate, fără taxe cloud per-interogare sau trimiterea înregistrărilor sensibile către un serviciu administrat. Seturile de date, accelerările, embedding-urile și modelele sunt toate declarate într-un singur manifest spicepod.yaml.
Funcționalități cheie ale Spice AI
Motor SQL federat
Interoghează Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks și zeci de alte surse împreună printr-un singur punct final SQL bazat pe Apache DataFusion.
Accelerare locală a datelor
Materializează seturi de date frecvent accesate în Arrow, DuckDB sau SQLite lângă aplicația ta pentru a servi interogări analitice cu latență de ordinul milisecundelor.
Inferență LLM încorporată
Rulează modele de chat și de încorporare cu greutate deschisă printr-un API HTTP compatibil cu OpenAI direct în runtime, fără a fi necesar un server de modele separat.
Căutare AI și RAG
Combină căutarea de similaritate vectorială cu filtre SQL într-o singură interogare pentru a alimenta generarea augmentată prin recuperare, bazată pe datele tale operaționale în timp real.
Arrow Flight gRPC
Transmite seturi mari de rezultate către clienții de analiză cu zero-copy Apache Arrow prin Flight pentru acces la date cu debit ridicat, alături de API-ul REST.
Spicepods declarative
Definește seturi de date, accelerări, modele și programe de reîmprospătare într-un singur manifest YAML, care este controlabil prin versiuni și reproductibil în toate mediile.
De ce să rulezi Spice AI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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